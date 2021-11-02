鼓鼓要在演唱會上勁歌熱舞，把公園變大型KTV。（相信音樂提供）

家家將與表弟所組的樂團「兄弟職責」攜手開唱。（相信音樂提供）

「謝謝你做好事We Together」演唱會將於11月27號在大安森林公園舉行，除了以五月天經典暖心之作〈天使〉作為本次公益活動主題曲外，演唱會更邀請蘇慧倫、鼓鼓呂思緯、蕭秉治、宇宙人、家家、小魏魏嘉瑩等群星，輪番獻唱4小時，並呼籲大眾一同幫助社會上弱勢族群。

蘇慧倫身為全聯OFF COFFEE咖啡代言人，接到邀約自然是當仁不讓，她打趣說：「之前經過好多次大安森林公園的露天音樂台，都有想像過在那裡演唱會是什麼感覺？這次終於有機會可以在公園裡面唱歌給大家聽。」她賣關子表示：「如果情況允許，會希望在演出中可以和別的歌手合作，讓台上台下都有新鮮的感覺！」

鼓鼓正忙著宣傳因疫情延到明年5月7日舉辦的「聽到請回答Connecting…」高雄演唱會，當天將拿出看家本領，除了與舞者熱歌勁舞外，也會帶band演出。

家家將與表弟所組的樂團「兄弟職責」攜手開唱，家家說：「他們都是我的表弟，我知道他們在音樂路上一直很努力，一方面希望能給後輩們這些演出機會，加上我也蠻想念他們的，這次曲目已經在努力構想中，期待能用歌聲溫暖大家。」

宇宙人對於能夠參與這次的公益演唱會，覺得很有意義！他們將把之前登上小巨蛋的經典橋段帶到大安森林公園，同時不忘偷偷預告，最近有一首新歌出現在《比悲傷更悲傷的故事》影集版中，大家可以去尋找一下。