終結36年來的不公平規定！勞動部2日呼籲，「事業單位實施勞工值日(夜)應行注意事項」將於明年元旦開始停止適用，雇主如有讓勞工從事值日（夜）工作，例如下班後輪值櫃檯接聽電話、週末來巡廠、或是連續假日進辦公室整理傳真訂單等要求，一律都算工作時間，必須正常支付加班費，違者依勞基法可處2萬至100萬元。

勞動部勞動條件及就業平等司司長黃維琛解釋，過去有些公司，會要求勞工在下班後處理緊急文件、接聽電話、巡察事業場所等工作，因此於1985年訂定「從事非勞動契約約定之工作」來規範事業單位在工作時間外安排勞工，由於因值日（夜）態樣有別於平日的工作，長久以來並未被認定為是正常的工作時間，這也引發外界討論，希望這些受到雇主指揮監督的時段都應該被列為工時。

黃維琛表示，勞動部2019年3月11日修正注意事項，將在明年1月1日起停止適用，代表未來勞工值日（夜）工作，一律都當成工作時間來看，若工時超過正常8小時工作時間，就要算入延長工時，依照延長工時的費率來給付加班費。

另外，也修正原「不得使女性勞工從事值夜」的規定，增訂雇主應提供必要安全衛生設施，促進職場性別平權。但妊娠或哺乳期間之勞工，仍禁止從事值夜。