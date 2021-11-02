元大金控2日代子公司元大人壽發布重大訊息，元大人壽總經理林則棻因退休請辭，新任總經理將由現任副總袁曉芝接任，該項人事異動將待主管機關核准後生效。

據了解，元大人壽近期有高層人事上的大異動，除了總經理由過去曾任保發中心精算處長的現任副總袁曉芝接任，康健人壽與三商美邦人壽也有專業經理人轉戰元大人壽，是否牽動國內中小型壽險公司年底前高層人壽異動的連鎖效應，引起市場關注。