元大人壽總經理退休 由副總袁曉芝接任 20:502021/11/02 工商 陳欣文 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 元大金控2日代子公司元大人壽發布重大訊息，元大人壽總經理林則棻因退休請辭，新任總經理將由現任副總袁曉芝接任，該項人事異動將待主管機關核准後生效。 據了解，元大人壽近期有高層人事上的大異動，除了總經理由過去曾任保發中心精算處長的現任副總袁曉芝接任，康健人壽與三商美邦人壽也有專業經理人轉戰元大人壽，是否牽動國內中小型壽險公司年底前高層人壽異動的連鎖效應，引起市場關注。 花蓮falifali音樂節6日玉里登場 原住民金曲歌王桑布伊將率領開唱 元宇宙先驅抨擊臉書改名 #副總 #袁曉芝 #元大人壽 #接任 #元大 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 望隼兩岸擴產 月產能三千萬片 04:102021/11/02 證券．權證 3大3小缺失 三商壽被罰240萬元 16:572021/11/02 財經 北市大放利多 敬老卡補助1500元、12／31前領卡都拿得到 19:332021/11/02 生活 三因素造成壽險前9月百億神單只有一張傳統型 15:592021/11/02 財經 元大人壽微型保險 倡風險觀念 04:102021/11/02 金融．稅務 《半導體》世界先進Q4營運續衝高 至明年H1維持高產能利用率 15:062021/11/02 財經 初訂月薪補貼1000元 時薪560 04:102021/11/02 生活新聞 科技執法抓違規 買便當噴680元 04:102021/11/02 地方新聞 動車+元宇宙雙題材 FANG+ETF續飆新高 13:192021/11/02 財經 元宇宙概念股大漲後 走勢開始分歧 11:492021/11/02 財經 台灣松屋漲價 外送平台主餐調漲20元 19:122021/11/02 生活 財經熱門新聞 美工程師抱怨「怎麼贏得了Intel」 直接印證張忠謀這預言 - 財經 台積電「超多缺點」嚇到美國人 張忠謀過往3大警告再被翻出 - 財經 ASML布局全球獻利器！ 台積電EUV機台量超扯海放三星 - 財經 工商社論》通膨、通縮、與房地產泡沫 - 財經要聞 - 工商時報 聯合國點名捐1600億救飢荒 馬斯克怒嗆：做到這件事就捐 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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