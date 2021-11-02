台南市下營區配合西洋感恩節推出感恩月活動促銷在地產業，5日還將舉行赦免火雞儀式。(中華民國養火雞協會 提供／劉秀芬台南傳真)

台南市下營區產業以白鵝、紅葚、黑豆及綠柚4寶聞名，台19甲公路鵝肉店家林立，其實下營區還有一寶，下營的火雞場數及飼養隻數都是全台南最高，下營區公所為促銷在地產業，即日起配合西洋感恩節，推出感恩月活動，鵝肉店家滿千送百回饋，5日還將舉行赦免火雞活動，邀遊客到下營享用鵝、雞大餐。

下營區公所表示，11月第4個星期四是西洋的感恩節，當初英國人在歐洲過感恩節是烤鵝，但到了新大陸找不到鵝就烤火雞；下營區除了有鵝也有火雞，目前肉鵝飼養計38場5萬3000多隻，火雞飼養有9場8000多隻，規模數量都是台南第一，為了促銷在地產業，今年特別配合感恩節推出感恩月活動。

下營區長李宗翰表示，區公所以「下營感恩月‧A瀛Thank you Go」為主題，邀請台19甲鵝肉公路鵝肉店家提供滿千送百回饋；下營區農會白鵝、黑豆、紅葚及綠柚農特產品也都有優惠；只要到下營商圈、青農及有機業者40多家特色店家消費，還有機會抽到農會特產、柚香火雞及燻茶鵝等大獎。

此外，下營商圈、麻豆獅子會等企業店家也響應感恩月送愛心餐活動，募集了300多份鵝肉便當，3日將陸續分送給區內的弱勢及孤老；5日下午將在海墘本家休閒園區舉辦感恩餐點燈活動，推出特色鵝肉、火雞料理，並邀請市長黃偉哲主持赦免火雞儀式。

搭配感恩月活動，下營田媽媽鵝鄉園餐廳新推出柚香果醬蜜鵝柳、黑豆菱角燉鵝肉等多道新料理，阿興168餐廳也推出拿手鵝肉料理，特製鵝肉愛心便當，感恩餐主角則是由白沐屋民宿餐廳研發煙燻客柚香火雞，25日傍晚還有熱鬧的感恩節草地音樂會。

李宗翰表示，希望藉由感恩月活動展現在地店家特色產品，把下營農產的好味道分享出去，同時募集社會善心傳遞愛心及溫暖給弱勢老人，也歡迎民眾揪伴來下營旅遊採購，享用美味鵝肉、火雞大餐。