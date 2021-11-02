花旗（台灣）銀行還有一關要過。銀行局副局長童政彰2日表示，要求花旗銀在10月底交出與潛在買家簽署的保密協議內容，是否違反勞動法令的內部法遵、外部律師專家意見，及洽勞動主管機關意見，花旗銀已「形式上完成」三要件，銀行局將審視報告內容，但要求花旗銀必須持續與工會、員工溝通「達成共識」，將列為銀行局審查花旗銀出售案的重要因素。

花旗銀應是主張保密協議合法、不需修約，所以才不需立刻有動作，只需持續與工會及花旗銀員工溝通，釐清保密協議內容是否與員工或工會提供的資訊一樣，有妨礙員工工作選擇權利？儘可能與工會、員工達成共識，列為金管會審查後續出售案的重要因素。

花旗（台灣）銀亦公布2日與花旗銀行企業工會首度正式會面。花旗銀董事長莫兆鴻率領一級主管出席，與花旗工會代表晤面。雙方針對員工轉職問題、員工安置計劃及工會行政資源協助等事項交換意見。花旗銀行並承諾，將在內部評估可行性之後盡力提供工會必要的協助，讓工會事務可以順利開展。

花旗銀工會則要求公開保密協議內容，對妨礙就業權進行補償；在員工安置計畫仍不清楚下，資方應重新研議交易獎金的條件及條款；及早擬定員工安置計畫，持續與工會溝通。

花旗與潛在買家間簽訂的保密協議，究竟有無三年內不得任意挖角或大量雇用花旗員工的字眼，是否有違反勞動法規或妨害員工工作選擇權？目前仍是花旗銀與工會各執一詞，銀行局只說收到報告，花旗銀亦有洽勞動主管機關意見，但是否公布內容或是否有准駁花旗銀報告的動作？童政彰說現階段不便發表意見。