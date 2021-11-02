紐西蘭APEC將於11月12日晚間舉行經濟領袖會議，總統蔡英文委由台積電創辦人張忠謀出席線上會議。總統府表示，紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）日前已指派紐西蘭亞洲基金會董事會主席魏爾德女爵（Dame Fran Wilde）擔任本年第二次特使，向總統呈遞APEC經濟領袖會議邀請函。

總統府發言人張惇涵指出，除了11月12日所召開的「經濟領袖會議」，主辦會員國紐西蘭也規劃將於11月8日至9日召開「APEC年度部長會議」（AMM）。11月8日的會議，討論「貿易作為加速經濟復甦之工具」，我國將由行政院經貿談判辦公室鄧振中政務委員與會。11月9日的會議，則討論「經濟暨技術合作作為加速經濟成長之工具」，我國將由經濟部長王美花代表與會。

11月11日則將舉行「APEC企業諮詢委員會」（ABAC）與領袖對話。各會員領袖及ABAC代表將分為五組進行。包括張領袖代表，及三名ABAC代表－宏碁陳俊聖董事長、廣達電腦張嘉淵技術長，及台灣大哥大林之晨總經理，分別參與相關組別的會議或對話。