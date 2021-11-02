「宇宙這麼大，難道這個世界只是屬於人類的嗎？但是太遠太遠了」。中國天文學泰斗、中國科學院士長葉叔華1日在第四屆世界頂尖科學家論壇會後做上述表示。

對於尋找外星生命的探測手段，葉叔華認為是個無底洞，「你可以費很多力，但是一無所得，要有準備可能有這樣的結果，也可能你找到什麼。這兩個結果都要有所準備，不一定找的多遠，或者你的方向不對，或者你的方法不對。」

澎湃新聞報導，葉叔華是中國科學院上海天文台名譽台長，中國第一個女天文台台長，於1980年當選為中國科學院院士。她在32歲時主持建立了中國世界時系統，確定了當下所說的「日期：」。宇宙中，有一顆小行星是以她的名字命名。

對於儀器設備與國際上的差距，葉叔華說，「現在好多了。比方我們貴州的設備（世界最大天文望遠鏡FAST，Five-hundred-meter Aperture Spherical radio Telescope），不單是口徑大，而且使用了很多新的技術。當然這是應該的，因為原先美國做的都是幾十年前，當時他不可能做到的現在你能做到，那應該是這樣。」

此外，葉叔華還是中國天文地球動力學研究領域的奠基人之一，開創性提出建設中國甚長基線射電干涉測量網（VLBI），倡導並建成上海65米射電望遠鏡；推動中國成為世界最大望遠鏡列陣（SKA）的創始國，推動上海建設SKA數據中心。