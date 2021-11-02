前總統馬英九（右）2日出席台北市議員羅智強《公投叛徒民進黨》新書啟動會，並為這本書題字寫序，會後特地繞去看羅智強睡覺帳篷，並相互握拳加油。（鄧博仁攝）

為宣傳年底四大公投，國民黨副祕書長羅智強發起夜宿凱道行動，今天進入第4夜，前總統馬英九晚間到場為羅智強加油打氣。（摘自羅智強臉書）

前總統馬英九（圖）2日出席台北市議員羅智強《公投叛徒民進黨》新書啟動會，並為這本書題字寫序，他痛批蔡英文為「蔡殺投」。（鄧博仁攝）

為宣傳年底四大公投，國民黨副祕書長羅智強發起夜宿凱道行動，今天進入第4夜，前總統馬英九晚間到場為羅智強加油打氣。被問到行政院長蘇貞昌批國民黨反對萊豬會傷害對美關係，讓台灣無法加入CPTPP，馬回說「我只有4個字的評語，胡說八道！」為什麼歐盟、中國大陸可以不買萊豬，人家做得到為什麼民進黨做不到，他們自己不努力，還出賣台灣，實在對不起大家。

媒體詢問，國民黨6年前在朱立倫當主席時代，臉書曾貼文說核電歸零？馬英九表示，這他第一次聽到，他從來沒有說核電歸零過，現在全球不廢核了，是要減碳，廢核是違背國際趨勢，現在歐盟與國際能源組織都把核能看成綠能，大家發展核能也可以減碳，因為核能不排碳，為什麼連最基本的能源常識都不知道呢？

反萊豬等四大公投將於12月18日登場，國民黨副祕書長羅智強為宣傳公投，自上周六起發起夜宿凱道49天行動，將紀錄夜宿行動的故事，撰寫《公投叛徒民進黨》新書，將以電子書方式出刊，前總統馬英九晚間到場替羅智強寫序。

馬英九表示，公投是民進黨的神祖牌，2010年簽署ECFA前夕，蔡英文特別要求修正鳥籠式公投法，發起ECFA交付人民的公投，但未成案，當時她揚言重返執政後，要發動公投廢止ECFA，至今都沒做。

馬英九說，民進黨立委蔡同榮與前民進黨主席林義雄希望修正鳥籠公投，2017年修訂公投法放寬提案門檻，未料一年半後，公投因結合2018年底大選，使得民進黨大敗，於是修法將公投關入鐵籠，對傷害台灣民主立下里程碑，「蔡殺投」背叛「蔡公投」，成為最該下台的人。

至於蔡英文指稱把國民黨反萊豬簡化成反美豬，馬英九批評，蔡英文為了反公投，魚目混珠地把美豬與萊豬混危一談，誣指國民黨阻礙國家經貿布局，事實上，台灣人民反對的是美國萊豬，而非美國豬。

馬英九砲轟，蔡英文更時常說謊，自稱過去政府做了開放萊豬的承諾無法落實，所以現在沒有迴避、不處理的空間，好像是被逼出來，實際上，除了蔡英文，中華民國歷屆總統沒有一位對美承諾開放萊豬進口。

馬英九痛批，民進黨成為獨裁霸道的民主判將、公投叛徒，台灣不需要背骨的叛徒，因此年底公投投下四個同意票才是民意，要狠狠教訓民進黨，2022、2024下架傲慢的民進黨。