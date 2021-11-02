社群媒體興盛或抖音之類短影片風行，不肖份子容易在網路上蒐集孩童的照片或影片，可能變成深度學習的素材，近來變臉事件可能發生在這些孩子身上；市議員施志昌、林祈烽今天質詢擔心兒少性剝削的事件，恐因科技進步而變得更加嚴重。社會局強調，針對發生率較高的重點學校及網路平台，家防中心將持續擴大宣導。

台中市議會2日進行民政業務質詢，市議員施志昌、林祈烽擔心兒少性剝削的事件，恐因科技進步而變得更加嚴重；尤其兒少頻繁使用網路，許多照片影片都可能成為遭變臉的素材，他要求市府必須儘速提出因應對策。

施志昌說，根據兒童及少年性剝削防制條例第2條第1項第3款，若拍攝、製造兒童或少年為性交或猥褻行為之圖畫、照片、影片、影帶、光碟、電子訊號或其他物品，就違反兒童及少年性剝削防制條例。而利用AI深度學習的變臉情色影片，若使用未成年的照片或影像資料也是同樣違反此條例。

施志昌指出，根據社會局提供的資料，因違反兒童及少年性剝削防制條例第2條第1項第3款的案件，109年通報150件、裁罰22件；110年到九月底止，通報102件，裁罰23件。

施志昌表示，雖然沒未有遭變造的案例發生，但由於現在網路交友的便利，許多孩童上網交友，遭人誘騙提供裸照或是透過視訊裸露身體，結果被對方儲存或錄影在網路上轉傳。

林祈烽希望社會局能未雨綢繆，看是否結合相關團體、教育局與警察局一起做宣導與防範。也呼籲家長能多教育孩子要懂的保護自己，不要讓孩子未來成為這些變造影片與圖片的主角！

社會局強調，通報案件以私密影像傳播佔最多數，針對發生率較高的重點學校及網路平台，家防中心將持續擴大宣導，若網路出現不雅照，也會立即啟動iwin網路內容防護機制下架移除，並提供被害人關懷訪視、心理輔導、經濟扶助、諮詢等服務，捍衛兒少權益。