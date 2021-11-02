時序進入立冬，全聯推出多樣進補好物，包括全聯調理熟食自有品牌「美味堂」，一年銷售額逾2億元，今年再以麻油、當歸、人蔘、何首烏等藥材搭配肉品，精燉出滋補湯品，搭配主食，可望挹注今年整體湯品銷量可較去年倍數成長。

全聯發現，台灣人愛喝湯不分季節，在調理湯品部分截至10月中，鹿茸烏骨雞、蒜蒜雞湯、金華干貝燉雞等穩坐熱銷排行榜前3名，銷售金額近2億，為滿足消費者的味蕾，自2019年起美味堂開始聚焦經營湯品，以四季都能喝的湯品為主，正值立冬時節為解決燉補湯品備料繁瑣、烹飪耗時的痛點，全聯特別推出5款進補湯品及2款主食，讓大家暖心暖胃，預估此檔業績可達2500萬。

根據全聯統計，每當天氣變冷即會帶動冷凍進補養身商品銷量成長，尤其立冬前後兩周期間更是明顯，如去年立冬檔期就較平常日業績有超過90％成長，帶來200萬業績，而消費者最愛的前三名口味分別為，羊肉爐、薑母鴨、烏骨雞湯，其中「雅方紅燒羊肉爐」更是一枝獨秀，於去年熱銷出30萬包，創造5800萬業績，更在去年立冬當日賣出5000包，顯示消費者仍最偏好羊肉爐當成進補養身口味首選。