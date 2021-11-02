大陸國務院總理李克強表示，當前大陸經濟面臨新的下行壓力，要針對市場主體特別是中小微企業、個體工商戶的困難，制定新的組合式減稅降費政策，繼續引導金融機構向實體經濟合理讓利，並採取措施提振工業經濟運行。

央視網報導，李克強1日前往市場監管總局考察，並主持召開發展壯大市場主體工作座談會。他在會上表示，根據最新統計，全國市場主體突破1.5億戶，其中個體工商戶突破1億戶，僅個體工商戶就帶動近3億人就業，也是穩住經濟基本盤的底氣、韌性所在。

他表示，要針對市場主體特別是中小微企業、個體工商戶的困難，制定新的組合式減稅降費政策，繼續引導金融機構向實體經濟合理讓利。採取措施提振工業經濟運行。

李克強還說，要持續優化營商環境，破除制約市場主體發展的不合理限制，對各類所有制企業一視同仁。要健全市場監管長效機制，反對壟斷和不正當競爭，打擊囤積居奇、哄抬價格等，維護公平公正市場秩序。加強品質安全管理，強化智慧財產權保護。推動通關便利化，促進國際合作和吸引外資。