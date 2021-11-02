歌手謝和弦和莉婭今年4月登記結婚，不過兩人認愛後備受爭議，仍有不少人看衰她們的婚姻，今(2日)莉婭驚爆自己身體不舒服，還排出血塊，到醫院檢查才知道已經「流產」。

莉婭發文透露自己是糊塗媽媽，前陣子以為月經遲到比較久，昨天有點出血，以為終於來了，但卻感覺人很不舒服，除了肚子蠻痛的，頭也很痛到想吐，結果今天上廁所排出了「大大的血色東西」，讓她覺得不太對勁，趕緊去婦產科檢查，沒想到被醫生告知可能是「流產」了。

之後驗孕顯示兩條線，「原來我這一個多月來是個孕婦，又上山又下海的我在幹嘛，今天才知道自己懷孕，但已經自然流產了...」，無奈表示「我真是個狀況外的糊塗媽媽」。

謝和弦前年因持有大麻被逮，意外爆出與混血前妻Keanna、莉婭的感情糾葛，Keanna也向法院控告謝和弦與莉婭偷情，侵害配偶權，求償420萬元，新北地院去年底判決兩人須賠償120萬元，對此，兩人不服提出上訴，今高等法院再召開言詞辯論庭，預計23日下午4時宣判。

而謝和弦去年9月和Keanna正式離婚，今年4月和莉婭登記結婚，兩人從認愛到修成正果備受爭議，而她之前也坦言和謝和弦會結婚的原因，是因為自己當時被抹黑，「什麼事我都扛了，所以後來謝和弦說『他要對我負責』，事情就是這樣」。

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