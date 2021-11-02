全台各地都有百貨商場，能吸引人潮前往，一名網友認為林口三井Outlet開幕至今已5年，除了地點相較市區來得偏僻，優惠折扣也不算多，好奇「怎麼都不會倒閉？」，引起網友熱議。

原PO在PTT八卦板上發文表示，林口三井Outlet從2016年開幕至今，已經開了5年多了，認為地點偏僻之外，「美食街也沒厲害的食物，鞋子的打折也沒有國外這麼敢開」，讓他不解怎麼還沒倒閉。

許多網友紛紛留言反映，林口三井Outlet一到假日就塞爆的情況，「餐廳周末超多人」、「營業額打趴好幾間百貨不是？」、「我也覺得沒什麼好逛，可是人很多欸」、「生意超好的，假日車堵出來」。

也有人解釋林口鄰近居民多，「你要考量到林口沒其他地方好逛的」、「附近一堆住宅大樓，人多啊」、「林口也是完整的都市了，一間大型購物中心不意外啊？對，它不是outlet」、「你敢質疑我大林口的消費力？」。

不少網友則認為華泰名店城更好逛，「華泰比林口三井好逛太多」、「華泰人爆多好嗎，反而林口沒啥好逛」、「華泰假日人超多好嗎」、「華泰還有幾間真的outlet，三井先倒吧」、「個人體驗華泰比較好逛，三井吃東西用」、「華泰都沒倒了，哪輪得到林口」。