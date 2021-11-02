疫情期間許多民眾為了避免接觸而叫外送，卻也造成交通事故大增(本報資料照片)

疫情期間許多民眾為了避免接觸而叫外送，卻也造成交通事故大增！交通部公路總局表示，光是北市政府統計今年1至9月外送平台機車事故就有1567件、死傷達1212人，另警方取締外送平台違規也達到7113件，顯示仍有很大的努力空間。

交通部表示，因應近日發生貨運業從事外送業務交通事故，公路總局、勞動部職業安全衛生署、勞工保險局及直轄市政府共同實施「貨運業從事外送業務專案聯合稽查計畫」。今（2）日以優食台灣股份有限公司（Uber Eats）為查核對象，由交通部路政司司長陳文瑞、公路總局局長許鉦漳、勞動部職業安全署副署長朱金龍共同率隊，實地稽查汽車貨運監理、職業安全衛生規範等，並要求業者負起監督管理責任，減少外送員的違規與事故。

公路總局表示，外送平台機車若發生違規或事故，對其他用路人會產生一定的風險。以台北市政府今年1至9月外送平台機車事故統計資料顯示，共發生1567件事故、死傷達1212人，另警方取締外送平台違規也達到7113件，顯示業者對於外送員交通安全維護仍有很大的努力空間。

公路總局同時會同警察機關執行全國性「執行擴大機車路檢專案作業」，排定新北、花蓮、宜蘭、新竹、桃園、苗栗、台中、南投、彰化、台南、屏東、高雄、金門等14班次，稽查外送機車出入頻繁路段或區域，駕駛人資格與車輛設備（含違法改裝）等均是查核重點，共攔查135輛次外送機車，包括UberEat、Foodpanda、Lalamove、GOGOX等，大部分均符合規定，惟仍查獲5件違規，分別是變更電系設備，改LED頭燈，罰2400至9600元；胎紋不足，召回驗車；擅自變更原規格設備即車體顏色，罰900至1800元；駕照註銷，即駕駛執照業經吊銷、註銷仍駕駛小型車或機車，罰6000至1萬2000元。

公路總局持續督促業者加強安全管理工作，後續將督導業者自主辦理外送員機車實體安全駕駛訓練，要求業者針對發生事故外送員應參加教育訓練回訓，以提升外送員的交通安全駕駛觀念，維護交通安全。