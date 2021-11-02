英國「金融時報」引述美國商會表示，根據調查，隨著大陸官方持續加強防疫限制，或將出現新一波外資企業高層出走潮。報導稱，上海美國商會近期向338個會員企業進行調查，結果顯示逾70％企業在吸引及留住外籍人才方面遇困難，問題主要在於疫情相關旅遊限制。

綜合外媒報導，上述情況不僅出現在大陸，香港的外資企業數量也在不斷下跌。根據港府數據顯示，在香港設有地區總部的美國及日本企業數量持續減少，2021年美企在港的地區總部更創下18年來新低，相反，中國企業駐港總部數量則創下歷來新高。

根據香港政府統計處數據，截至2021年6月1日，共有254家美企設駐港地區總部，2020年同期為282家，減少約10％。2003年有242家美企，自此數目不斷下跌，2021年創過去18年來新低。

除了美國，日本駐港地區總部亦是近15年來新低。最新顯示，2021年共有210家日企設駐港地區總部，2021年同期為226家，減少約7％。在2006年有212家日企，2021年是15年來新低。