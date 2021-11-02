擁有「世界十大國際美食美酒節」之一美譽的「香港美酒佳餚巡禮」，今年11月以「品味全城」為主題展開為期1個月的豐富活動，不僅有一系列「美酒佳話On-air」線上課程，全城各地也都有多姿多采的實體活動，要向全球各地的美食愛好者傳遞香港在後疫情時代餐飲業仍蓬勃發展的訊息，有超過2000家新餐廳陸續開幕，盼吸引旅客待海外旅遊解封之際來趟美食美酒的香港假期。

香港的「中環街市」匯集許多在地品牌，文青小店、生活品味雜貨等，是逛街購物的好地方。（香港旅遊發展局提供）

香港旅遊發展局表示，過去3個月以來，香港僅有零星確診病例，超過65%民眾已完成2劑疫苗接種，市民生活已回復正常，公共空間如景點、餐廳、戲院、表演場地、博物館、運動館與及展覽館等皆已大致正常營運，而許多大型旅遊、體育、展覽活動也恢復舉辦，公海郵輪旅遊也逐步啟程。

而台灣自5月經歷嚴峻的抗疫時期，讓民眾越來越想念出遊旅行，香港旅遊發展局台灣處長徐維妮表示：「雖然台灣尚未重啟海外旅遊，但香港美酒佳餚巡禮並沒有遺忘各地的旅客，香港在疫情下繼續展現世界級的多元美酒佳餚魅力及最新美食潮流，旅客可以透過網上課程及美食美酒路線的推薦，先在網上品味香港美味，做為日後重啟旅遊後的行程安排。」香港旅遊發展局也向民眾分享香港許多好吃好逛、值得造訪的推薦地點。

Agung Prabowo是Penicillin酒吧的創辦人之一，他也主持了「可持續調配」雞尾酒網上大師班。（香港旅遊發展局提供）

調酒新時代

雞尾酒愛好者與熱愛綠色生活的人士，可別錯過Penicillin酒吧的「可持續調配」雞尾酒網上大師班。Penicillin酒吧一向致力於永續環保，力求做到減廢、低碳足跡的經營模式，更榮獲明年「亞洲50最佳酒吧」的「永續酒吧獎」，表彰酒吧的創意與努力。舉例來說，酒吧利用剩餘的食材升級再造，像是把薯皮製成佐酒小食、以剩餘的麵包和起士釀製成風味獨特的烈酒，而剩餘的酒精與檸檬皮則用來做成肥皂和洗手乳，酒吧的木桌也是利用被颱風吹倒的廢棄樹木製成。

除了「可持續調配」雞尾酒網上大師班，台灣觀眾也可以在網上收看其他有關葡萄酒和烈酒新趨勢的一系列「美酒佳話 On-air」網上直播，趁周末時光跟隨大師的視角線上學習最新的酒類知識，透過品酒為生活增添儀式感。

米其林1星餐廳「萬豪金殿」以五行理論配合時令食材打造養生料理。（香港旅遊發展局提供）

中菜新體驗

另一個亮點是揉合創新思維的高級中菜體驗「中菜大師發辦」（即中式無菜單料理）。18位城中高級中菜廳的大廚突破傳統框框，以創意主題配合精湛的手藝，創作出獨特菜單，為饕客帶來難忘的美食之旅。其中，榮獲米其林1星的餐廳「萬豪金殿」，其行政總廚鄧家濠師傅則以五行（金、木、水、火和土）理論配合時令食材，推出別出心裁的養生菜單。

標誌性歷史建築「中環街市」，是傳承文化及推動創新於一身的全新地標。（香港旅遊發展局提供）

全新美食新地標 中環街市

中環標誌性歷史建築─中環街市，歷經重新改建活化，現在已成為一個結合社區、傳承文化及創新於一身的全新地標，以多元化的餐飲、零售及藝文活動，提供有別於傳統菜市場的全新體驗。中環街市共有100多個以「無邊界空間」概念設計的零售或餐飲空間，涵蓋由街頭小吃至特色餐廳、本地品牌至文青小店、以及生活品味雜貨等，文青風格的空間設計明亮舒適，是下次旅遊香港時不能錯過的必訪地點。

「中環街市」共有100多個以「無邊界空間」概念設計的零售或餐飲空間。（香港旅遊發展局提供）

遊「酒」香港自助行

想在香港規劃品酒路線？一定要參考官網特別整理的品酒「四大區域」，將不藏私的精選餐廳酒吧名單一次分享。愛酒之人可以選擇「中環」路線，多間於2021年「亞洲50最佳酒吧」榜上有名的著名酒吧都聚集在此；「堅尼地城」則適合文青族群，沿著海濱或充滿在地情調的巷弄，探索各具特色的精選餐廳，邊吃邊喝邊打卡，品嚐「朝啡暮酒」的滋味；「灣仔」及「尖沙咀」路線則分別以新舊交融的環球美食及維港景致作賣點，民眾可上「香港美酒佳餚巡禮」活動官網，隨時更新掌握疫後旅遊推薦的口袋名單。

「堅尼地城」十分適合文青族群，邊吃邊喝邊打卡。（香港旅遊發展局提供）

在台為餐廳奪下米其林1星的「Longtail」主廚林明健（Chef Kin）便是來自香港，他讚譽:「我年輕時曾在蘭桂坊工作，每到夜晚就能看到來自世界各國的旅客，手拿一杯調酒熱情交流或是盡興的享受品味美酒佳餚，這也是旅遊香港時最棒的體驗。很高興今年香港美酒佳餚巡禮能有線上活動，讓許久未造訪香港的饕客們，也能有彷如重遊舊地的熟悉感，將滿滿的思念蓄積為來年再訪的能量，做為下次去香港旅遊品味美食美酒的參考。」

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