大陸商務部近日印發的《關於做好今冬明春蔬菜等生活必需品市場保供穩價工作的通知》中提到，「鼓勵家庭根據需要儲存一定數量的生活必需品，滿足日常生活和突發情況的需要」，引起聯想，此外，大陸媒體社群近期盛傳許多台灣民眾因害怕戰爭發生，已經開始囤積求生物資，也在微博掀起熱議。對此，前民進黨立委郭正亮表示，最近出現購物人口變多是因為五倍券有期限，要趕快花掉，這件事在大陸的確傳很開。宅神朱學恒則雙眼瞪大透露自己的觀察。

對於相關傳聞，郭正亮今(2日)在朱學恒臉書直播談及此事，朱學恒先是表示，他觀察到最近有很多大陸網友在傳台灣在搶購戰備物資，不過他個人覺得，可能是因為我們(台灣)泡麵要漲價了，很多人在搶。郭正亮則說，五倍券發放後也要趕快花掉，「因為那張圖跟故事在大陸傳得很開」。

朱學恒則說，兩岸一些誤解很多，民眾自己也知道五倍券要趕快花。說完，朱學恒眼睛瞪大接著說，「五倍券接下來有可能不收」。郭正亮則解釋，通膨是這樣，物價漲上來後，錢會變薄，因此如果有一些可以屯的物資，能放上好幾個月的，就有很多人會先買回來放，像衛生紙、罐頭等等。

值得注意的是，由於大陸各省在最近數個月內發生多起天災，中國各地蔬菜、肉類價格也出現波動，商務部此次通知主要目的也在於維持菜價、肉類以及其他民生物資價格穩定。

大陸《經濟日報》則刊發短評稱，網友的密切關注可以理解，但如果因此過度腦補，累積焦慮，完全沒有必要。通知的本意就是怕疫情散點突發讓人們措手不及，大家想像力不要太豐富。短評也續指，通知中的這句話，主要是針對疫情防控，部分小區臨時封控，可能造成生活不便。從長期看，也是倡導居民提高應急管理意識，增加必要家庭應急商品儲備，作為國家應急體系的必要補充。