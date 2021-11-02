將自己裝扮成「小丑」，在日本京王線地鐵犯下刺殺乘客與縱火罪行的24歲嫌犯服部恭太，在被捕後，他的犯案動機也逐步曝光。他供稱在情感上受挫、工作不順，使他對一切都感到絕望，想要幹一件大壞事，拉幾個人與自己一起毀滅。

文藝春秋報導，據乘客所說，10月31日晚間7點55分左右，1個像參加萬聖節一樣，穿著古怪裝扮的男人在電車裡突然揮舞著一把30公分長的刀子，不由分說的刺傷其他乘客，其中一名老先生被刺傷右胸，傷勢最嚴重，他還丟出預藏的瓶子並點火，車廂冒起烈焰與濃煙，乘客慌忙奔逃，許多人被濃煙嗆聲。

日本京王線殺人案的嫌犯服部恭太。(圖/路透社)

兇手卻坐了下來，抽起菸等警方逮補，警方上車後他直接坦承犯行，表示他是模仿「小田急案」，想要像那人一樣被判死刑。

他所說的小田急案是今年8月的東京「小田急線電車隨機砍人案」，36歲的對馬悠介在電車上殺傷10人。

調查人員問他行兇動機，服部說他很想死，工作、友誼都不順利。早在今年6月左右計劃犯罪，想要用震驚社會的重罪，使自己被判死刑。

送検される服部恭太容疑者 京王線刺傷事件

服部曾在漫畫咖啡廳工作，據同事表示，他工作蠻認真，雖然話不多，但是看不出什麼問題，也曾有交往的對象，但之後女友與他分手後，就明顯變得憔悴，常常心神不寧。然後有一天咖啡廳顧客報警指控他偷窺，之後雖然達成和解，但咖啡廳也解雇了他，就沒有再連絡了。

據調查人員稱，服部知道自己重傷了一個老人家，但他仍然沒有任何悔意，反而覺得犯行可能不夠判死刑。