大陸10月自然災害共造成近900萬人受災（示意圖／中新社）

中國應急管理部近日與水利部、農業農村部等多個部門，對上月份的自然災害情況進行統計，顯示主要以洪災、地質災害和乾旱災害為主，共造成896.8萬人次受災，43人死亡失蹤。另農作物受災面積785千公頃；直接經濟損失162.6億元（人民幣，下同）。

官方統計指出，大陸上月共發生3次強降雨過程，全大陸降水量51毫米，較常年同期偏多44％。北方地區發生罕見秋汛，山西、陝西等地洪災較重，部分地區降雨量比往年多出4倍以上；而漢江、黃河中下游等多個流域，相繼受災區域與前期洪澇災區重疊，加重災害影響。

單是洪災，上月已有16省（區、市）、324.5萬人受災，21人因災死亡失蹤，30.8萬人緊急疏散，另有3.2萬間房屋倒塌，直接經濟損失113.4億元；與近5年同期相比，今年10月洪災造成的緊急轉移安置人數和倒塌房屋數量為同期最高。

此外，上月分別有颱風「獅子山」、「圓規」先後在海南瓊海沿海登陸，前者共造成海南、廣東、廣西34.7萬人受災，直接經濟損失2.9億元。而「圓規」則是自2016年颱風「莎莉嘉」以來登陸海南的最強颱風，造成海南、廣東、廣西、福建、雲南共20.5萬人受災，直接經濟損失7.5億元。