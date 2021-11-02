大陸軍方「鈞正平工作室」2日晚間發表署名「三寸日光」評論文章指出，近段時間，美國政府及政客頻頻打「台灣牌」，繼日前爆出美軍在台人數從2018年10人增加至今年32人後，11月2日，又有報導，為期1個月的台美「陸吼」兩棲聯合登陸作戰訓練正在進行。文章表示，之前種種跡象表明，在實質性問題上，美國都避而遠之，壓根不會考慮台當局的「根本利益」，更不用談給台灣民眾帶來福祉。美國對台戰略向來是以自己的國家利益為主要考慮，台灣只不過是其牽制中國發展的一枚棋子。

文章指出，不可否認，美國政府這些年確實加大了「挺台」力度，但樁樁件件只不過證實了美政客「口惠而實不至」的虛偽嘴臉：台當局熱衷於與美國簽署自由貿易協定，從而減少兩岸經貿往來，但此事至今毫無進展；台當局希望出席世衛大會，美國嘴上為台灣喊得歡，張羅其他國家加入「啦啦隊」，但在「為台灣提案」這個關鍵性的問題上，遲遲沒有實質行動，讓「台灣參加世衛大會」變成了不了了之的國際笑談；台獨分子發起「奧運正名」活動，被取消東亞青年運動會主辦權，美方對此也表示無能為力。

文章稱，實質上，在中美常態博弈桌上，「台灣牌」只是美遏華的常規路數。只不過此次美政客甩牌時力度大了些，表演浮誇了些。不過掌握牌局的明眼人，立刻就能識破其中的障眼法。美政客頻頻操弄台灣議題，恰恰暴露了其手中無牌過招、捉襟見肘的尷尬境地。

「台灣牌」或許是其能夠發力的最後選項之一。「貿易牌」、「科技牌」已經被美政客打了個精光，各種打壓圍堵也沒能將中國打垮。「香港牌」、「新疆牌」，美政客打得熱火朝天，但也無法撼動中國穩定發展的局勢。可以說，在迅速崛起、日漸自信的中國面前，美政客再怎麼耍賴和挑撥，都占不了任何優勢。

文章表示，如今，美國疫情還在持續惡化，國內經濟壓力持續上升，美國總統拜登的執政地位卻出現動搖。英國《每日電訊報》網站日前報導，美國蓋洛普諮詢公司的研究顯示，拜登上任9個月以來支持率驟降11.3個百分點，降幅創二戰結束以來歷任美國總統中最高紀錄。

如此種種，恰逢中國恢復聯合國合法席位50周年、北京冬奧會即將舉行、中美談判正處膠著之際，在無牌可打的情況下，美政客當然要穩穩抓牢「台灣牌」，甚至頻頻發力以逾越紅線的方式來博取他們想要的籌碼。他們的目的就是要渲染對抗緊張氣氛，迫使中國作出讓步，並試圖挑起台海動盪，阻礙中國的進一步發展。