高雄刺青師質疑保母虐死自己11個月大女兒，疑似有人上門找保母動用私刑。（截自YouTube影片）

網紅鳳梨（吳泓逸）的好友刺青師彫博，其11個月大的女兒送去保母家第2天就不幸身亡，家屬懷疑女嬰遭保母虐死，檢警目前仍在調查釐清女嬰死因，不料近日網路卻出現一段監視器拍到的影片，影片中4名男子疑似登門對保母動用私刑，其中1名男子不但對保母甩巴掌，還將她推倒在地，影片曝光後，彫博對媒體坦承，動手的人就是他。對此，橋頭地檢署今（2日）發布聲明稿表示，檢警已積極偵辦這起女嬰案，不得非法私刑傷害他人，如有違法依法究辦。

高雄刺青師彫博日前指控11個月大的女兒，遭保母重摔死亡，事後保母神隱不道歉，引發社會關注，不料卻傳出帶3名男子到保母家動用私刑。（翻攝自爆料公社）

彫博於10月中將才11個月大的女兒送交蔡姓保母照顧，不料女兒才去保母家第2天，就腦出血、雙眼滲血送醫，搶救後不治。彫博與家人懷疑保母虐嬰，今日一段7分58秒監視器影像曝光，點名「知名刺青師蔡博翰&正義哥四個大男人，毆打保母強行逼供(逼供承認虐嬰)，其中一名男子與保母不停對話，甚至動手呼保母巴掌、將她推倒在地，動用私刑影片全都錄。

高雄橋頭地檢署發出聲明，呼籲女嬰家屬切動用私刑。（中時資料照）

影片曝光後，彫博對《三立新聞網》坦承，影像中動手的人就是他，並表示是女兒過世的隔天，與正義哥（徐奕）及其2個朋友共4個人，前往保母家，其他3人在門外，只有他單獨進門詢問保母到底發生什麼事？

針對這起事件，橋頭地檢署今發聲明稿指出，影片內容是發生在今年10月15日13時許，專案小組事件發生後，已製作相關人員筆錄，瞭解案情，事後並已加強巡邏，防範再次發生。聲明稿提及，檢察官於訊問時，是針對案情內容及辦案所需要資訊，均與案情相關，檢察官也無態度糟糕情事，所有訊問過程都有依法錄音錄影存證。

橋頭地檢署呼籲，此案已由檢察官與警方專案小組積極偵辦，法醫正在鑑定女嬰死因，檢察官必依法偵辦本案發現真相，以還被害人公道，「也請民眾保持冷靜、理性，靜待偵查結果，切勿以傷害等非法私刑作為，傷害他人，影響案件進行，如有違法，本署將依法究辦，以維社會安寧。」仁武分局則表示，保母保留法律追訴權，目前尚未提告，但警方對暴力行為絕不寬貸，必依法偵辦。