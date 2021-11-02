搶攻「雙11」商機！阿里巴巴集團旗下支付寶宣佈首次在香港推出「雙11」購物節，反映該公司積極擴大在港電子消費市場。

香港01報導，據阿里巴巴指出，逾40間香港本地線上、線下商戶已加入「雙11多重賞」活動；即日起至11月11日，每日限量派發11.11港元紅包及總值超過100萬港元的商戶優惠券，更推出1港元搶購限量精選產品及多款產品五折禮券。

支付寶港澳台地區總經理李詠詩表示，之所以在香港首度推出雙11活動，希望為香港人打造專屬年度購物節，延續電子消費券熱潮。

AlipayHK電子錢包為支付寶母公司螞蟻集團與長和設立的合資企業，現時支援香港逾10萬間零售商戶的付款。該公司也是香港政府選定四間協助派發總計360億港元電子消費券的營辦商之一。

「雙11」是全球最大銷售盛宴，在2020年首個新冠疫情後的「雙11」購物狂歡節中，阿里巴巴銷售額高達740億美元。