中央氣象局表示，明天(3日)東北風持續影響，迎風面的基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，周六起鋒面通過，下周日東北風增強，下周一(8日)中部以北、東北部、東部地區氣溫將明顯下降，最冷時間點在下周一晚間至下周二，有機會挑戰「大陸冷氣團」等級，北部低溫下探14-16度。

明天由於華南有些微水氣移入，北部地區及中部山區也有零星短暫雨，其他地區則為多雲到晴，午後南部山區有零星短暫陣雨；預測各地低溫約20到22度，預測高溫在桃園以北、宜蘭及花蓮24至26度，體感舒適至稍涼，其他地區高溫27到31度，體感較為溫暖，但中南部日夜溫差較大，早出晚歸應注意添加衣物。

2日至3日定量降水預報。(圖/氣象局)

周四、周五(4日、5日)隨著北方高壓東移出海，連續多日的東北風型態暫告一段落，台灣附近由偏東風漸轉為偏南風，降雨主要在迎風面的基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，北部地區也偶爾有零星小雨；另外，周四宜、花沿海附近有局部較大雨勢發生的機率；周五南風再起，溫度將稍回升，北部及東北部白天將會溫暖些。

周六、下周日(6日、7日)鋒面通過，雨區範圍主要在北及東半部地區，中部地區則有零星短暫陣雨，南部地區雲量也會增多，午後南部山區可能有零星短暫陣雨；下周日東北風將稍增強，北部及東北部稍有涼意，其他地方大致溫暖舒適。

下周一(8日)東北季風增強，中部以北、東北部、東部氣溫明顯下降轉涼，下周二(9日)受東北季風影響，中部以北、東北部、東部明顯較涼，其他地區早晚也較涼；這段期間華南雲雨區東移影響，中部以北及東半部地區水氣較多，有局部短暫雨，南部山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲。

10日東北季風影響及華南雲雨區通過，中部以北及東半部地區有局部短暫雨，南部山區亦有零星短暫雨，11日、12日仍受東北季風影響，但是水氣有減少趨勢，各地大多為多雲到晴，僅東半部地區有零星短暫雨。

氣象局指出，以目前資料顯示，8日起的這波冷空氣強度，在後期有進一步增強的趨勢，不排除有接近大陸冷氣團等級，但後期預報有不確定性，冷空氣強度仍有待觀察。