臉書聯合創辦人、目前是Meta執行長的祖克伯（Mark Zuckerberg）1日宣布，已經研發出可應用於機器人與穿戴設備的塑膠皮膚ReSkin，將有助支撐元宇宙的發展。

這項與卡內基·梅隆大學科學家聯手開發的ReSkin，厚度不到3毫米。這種成本相對低廉的可塑型皮膚，內部具有可產生磁場的磁性顆粒，一旦該皮膚與其他表面接觸，磁性顆粒的磁場將產生變化。

感測器會記錄磁流量的改變，再把數據傳輸給AI軟體，以分析相應的力量或觸感。研究人員表示ReSkin將被用於多種應用，包括手部操作，確保機器人使用力道適當，不會壓碎它正拿起的物品。

祖克伯在臉書上寫道，這項輕薄的機器皮膚「帶領我們在元宇宙向現實的虛擬物體與身體互動更往前邁進一步。」

該皮膚目前已在專門處理葡萄與莓果等軟水果的機器人身上進行測試。

塑膠皮膚必須透過AI系統學習100種人類觸覺，確保有足夠數據學習磁場與觸覺如何變化。

這項研究預定本月稍後將會在學術期刊登出，不過目前整個完整內容迄今還未對外透露。

Meta研究科學家古塔（Abhinav Gupta）指出，觸覺領域在過去多被AI研究人員所忽視，這主要是觸覺感測器成本太過昂貴，或是獲得的數據不太可靠。

他解釋，如果以人類從嬰兒時期就開始學習為例，會發現來自聽覺、觸覺、味覺與嗅覺等等這些豐富的多模式資料，是幫助人類發展對世界了解的關鍵資訊。

但是回顧過去10年AI的發展，雖然科學家在聽覺、視覺與說話領域等有重大進展，不過觸覺這個部份卻始終不見突破。

古塔強調，協助機器與機器人感覺，將讓它們更可以理解人類的行為。他還補充ReSkin可以偵測寬度不到1毫米物體的0.1牛頓的力。