由同名暢銷小說所改編的愛情奇幻電影《月老》，被九把刀的讀者們票選為最期待被改編成電影的原著，不僅集結了柯震東、宋芸樺、王淨、馬志翔等知名演員，在近日釋出的幕後花絮緣起篇裡，自編自導的九把刀更自認《月老》是他「有史以來寫過最好的劇本」，讓王淨抱持非常神聖的心情去讀劇本，就連片中的劇情轉折也讓男主角柯震東直呼：「第一次看完嚇一大跳！」

《月老》劇照。（傳影互動提供）

當被問到要改編自己原著為電影劇本的最難之處？九把刀坦言，他深知自己的讀者們比他更捍衛專屬於原著的精神，因此改編成電影有兩件事情是絕對不能更動：一是柯震東飾演的男主角阿綸必須是死於雷擊，二則是成為月老後的柯震東，為了幫王淨出氣，竟把她前男友的紅線綁在排氣管上，這略顯「中二」情節不只一次受到製作團隊的質疑，但九把刀堅持己見、保留原著情節，只為了對得起一路以來支持自己的忠實讀者們。

馬志翔初飾反派入圍金馬男配

此外，以《月老》入圍本屆金馬獎最佳男配角的馬志翔，他所飾演的「鬼頭成」是原著中所沒有的角色，對此身兼編劇的導演九把刀解釋，為了讓電影後段的劇情衝突更具張力，因此他創造出一全新惡人角色，融入華人熟悉的「因果輪迴觀」，召喚五百年前的一場仇恨，讓角色間的情感糾葛更複雜難解。

從影以來第一次飾演反派角色的馬志翔，認為《月老》中的每個角色都具有很人性化的情感，只是在反映情感上選錯方式。馬志翔除了私下花很多時間在跟導演討論「鬼頭成」的心理狀態，就連片中和馬志翔有好幾場關鍵對手戲的柯震東也回憶，馬志翔在和他對戲時，有時候會突然轉換一種情緒或表情，但喊卡之後馬志翔會和柯震東要求重來一次，全因他剛剛演出變臉的時間點不對，極度追求專業的態度也讓柯震東瞠目結舌、直呼太厲害了！