鄭文燦肯定獲補助的提案相當有創意，展現處處創新、時時創新的精神。(蔡依珍攝)

鄭文燦肯定獲補助的提案相當有創意，展現處處創新、時時創新的精神。(蔡依珍攝)

鄭文燦肯定獲補助的提案相當有創意，展現處處創新、時時創新的精神。(蔡依珍攝)

鄭文燦肯定獲補助的提案相當有創意，展現處處創新、時時創新的精神。(蔡依珍攝)

鄭文燦肯定獲補助的提案相當有創意，展現處處創新、時時創新的精神。(蔡依珍攝)

君岳國際健康顧問公司黃卉君（左），本身是物理治療師，結合科學實證背景將祖傳三代的傳統刮痧發揚光大，桃園市長鄭文燦（右）2日也親自體驗黃研發的刮痧利器。（蔡依珍攝）

君岳國際健康顧問公司黃卉君，本身是物理治療師，結合科學實證背景將祖傳三代的傳統刮痧發揚光大，2日獲桃園市長鄭文燦表揚。（蔡依珍攝）

桃園市地方產業創新研發推動計畫（地方型SBIR）2日成果發表，其中君岳國際健康顧問公司黃卉君，本身是物理治療師，並在台大攻讀博士，結合科學實證背景將祖傳三代的傳統刮痧發揚光大，希望讓世界看見華人的文化智慧，和53家企業同獲桃園市長鄭文燦表揚。

31歲的黃卉君，外公是中醫師，刮痧是家人對彼此關愛的共通語言，中暑、失戀、考不好都透過刮痧紓解，因母親在成大擔任護理師，她從母意考上成大物理治療學系，畢業後擔任物理治療師，卻不甘刮痧只是口耳相傳的傳統技藝，赴台大攻讀碩博士，拼湊刮痧的實證拼圖。

「身體的傷，痧會知道！」黃卉君說，國內外研究已發現刮痧可增加血流、止痛、提升免疫力，像是奧運選手也瘋拔罐、刮痧，就是有助肌肉放鬆、降低疼痛感，她也多次在國際賽事擔任防護員，為國家隊備戰。黃卉君2018年創辦「MGA筋鑑康刮痧」，並成功申請到地方型SBIR補助，以外公的「醬油碟」研發出刮痧隨身包，自己就能在家刮出有鑑別能力的痧、不受傷，有系統、效率的養生跟保健，她立志將中華傳統民俗的刮痧智慧發揚光大，讓世界看見華人的文化智慧。

鄭文燦說，創新研發不是大企業的專利，中小企業透過創新研發新產品，帶動企業動力，同時提供多元就業機會，為幫助桃園在地中小企業成長茁壯，市府積極推動「地方產業創新研發推動計畫(地方型SBIR)」，2012年以來用3億經費，為桃園帶來超過百億產值，強調得獎中小企業靠著靈活經營手腕、創新研發能力及敏銳市場判斷，不僅存活下來、且發展很好，未來是「隱形冠軍」或「獨角獸」企業。

鄭文燦說，企業成長動力來自創新，為幫助中小企業有能力克服市場變化的挑戰，並符合新的消費需求，建立良性的經營循環，地方型SBIR計畫深具價值，共開放包含「金屬機械」、「創新服務」、「民生化工」、「電子資通」及「食品生技及製藥」等五大領域專案補助計畫申請，至109年度為止共執行423案，增加1591個就業人數，取得126件發明專利及253件新型、新設計專利，產出及衍生1857件特色商品，並為桃園帶來超過104億元產值。

鄭文燦肯定獲補助的提案相當有創意，展現處處創新、時時創新的精神，例如帛鑫國際研發具有多元加熱模組的智慧型自動販賣機，結合食品工業及機械技術，可販賣熟食，具市場潛力；第一長照平台則建立「線上搜尋、線下諮詢」O2O模式，加速媒合在地長照機構與家庭需求；君岳國際健康顧問公司運用祖傳三代刮痧經驗，融入科學實證以發揚傳統民俗刮痧文化；淳進機械運用食品級304不鏽鋼材質，開發冷凝裝置系統，打造健康無害的飲水設備；上暘光學自主研發無光罩曝光機，展現桃園PCB產業堅強實力；國成麵粉則導入生物改質技術，開發小麥加工副產物「小麥麩皮」，製作出高纖、低GI的麵食產品，兼具健康與口感。

鄭文燦指出，桃園成為企業育成重要基地，擁有超過1萬2000家合法工廠、6萬多家企業，全年工業產值達2.9兆，超越新竹科學園區。未來市府也將與經濟部工業局、中小企業處密切合作，透過地方型SBIR計畫為中小企業挹注發展資源。