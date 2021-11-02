國防部為因應兩岸局勢日漸升溫，推動後備軍力改革，明年（111）起將試辦後備軍人「教召14天」的新制，預計113年全面實施。海龍蛙兵士官退伍的國民黨立委江啟臣被太太發現，到現在還沒有除役，仍有後備軍人身分，甚至還被自己的助力問到會不會被教召；同時，江啟臣也說，「我後備軍人我光榮，捍衛中華民國衝前頭」。

江啟臣2日晚間在臉書上發文表示，「我後備軍人我光榮 捍衛中華民國衝前頭」。他並指出，幾天前自己的太太分享了一張最近網路上瘋傳，國防部後備軍人除役年次公告的圖片給自己，悠悠的說「原來你還沒除役」。

江啟臣透露，自己是民國61年出生，今年剛好49歲，而依據國防部的規定，士官要50歲才會除役。在20多年前退伍後，每個人生階段都非常忙碌，從留學、教書，到從政、參選，也因此這麼多年以來，根本沒注意到原來自己其實還沒除役，還是中華民國的後備軍人。

江啟臣指出，當自己和辦公室同仁分享這個故事時，年輕的助理竟問他，這樣會不會還要被教召？雖然現職立法委員、前國民黨主席覆命教召，是 一樁能提升全民國防意識的美事，只可惜根據相關規定，教召選員以退伍8年內為原則。

江啟臣坦言，還具有後備軍人的身分，內心感到十分光榮，一來是自己還是國家級認證的壯年，二來則是 還能抓住與海龍蛙兵的軍旅連結，那段在臺海危機裡，在金門前線寫遺書、天天睡坑道、海邊戰備，隨時準備好為國效命，艱苦但又充滿回憶的日子。作為1996年戰爭邊緣的見證人，他也期盼戰火永遠不會到來，但只要一天身為中華民國的後備軍人，就意味者自己有責任義務和榮譽心，與百萬弟兄一同守衛國家、保護人民，為我們的國人、家人、子女在第一線作戰。

江啟臣認為，只有願意拿起槍的人、曾經經歷過生死關頭的人，才知道和平的可貴。這也是為何這麼多年來，他都待在外交與國防委員會的原因，這讓我至少能直接監督政府，守護國家安全，盡可能適時提醒國安單位做好準備、小心應對。即使在幾個月後就屆齡除役，但也將永遠以海龍蛙兵、以中華民國國軍的身分為榮，「不是後備軍人，我也會以不同的身分，繼續為守護中華民國，盡忠職守」。