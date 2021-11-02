基隆市消防局暖暖分隊一名廖姓消防員上月2日駕駛消防車，行駛至一處平交道時，遮斷桿卻突然降下壓到消防車後斷裂，不料事後廖員卻收到9萬元的罰單，還得被吊扣駕照一年，讓他相當無奈。

據了解，廖姓消防員於10月2日上午駕駛消防車出勤，行經暖暖一處平交道時被遮斷器攔下等候，隨後遮斷器升起，廖員見前方3輛機車起步通過，也向前駛，未料，消防車體還沒能全通過，遮斷器又再次降下，打中消防車後側應聲斷裂，廖員因還須搶時間救火，只好先行離去。

鐵路警察局經調閱監視器畫面，判定廖員當時確有違規橫越平交道，撞斷遮斷器，依道路交通管理處罰條例第54條第1款，「不遵守看守人員指示，或警鈴已響、閃光號誌已顯示，或遮斷器開始放下，仍強行闖越。」開單舉發廖員，廖員則被罰9萬元罰單、吊扣駕照一年，且須賠償斷裂的遮斷器修復金3500元。

據《東森新聞》報導，基隆市消防局暖暖分隊長曾國憲指出，平交道柵欄放下的時間相當短，然後消防車的車身比較長，在快要通過時柵欄又突然放下，才會撞擊到消防車的車尾。

實際上，消防車的車長7.8公尺、寬2.4公尺、高3.3公尺，平時行駛在狹窄的道路上就已相當考驗駕駛技術，有資深消防員為廖員喊屈，直言即便現場有號誌、聲音也很難判斷剩餘通過秒數，暖暖分隊亦表示，將會依法申訴到底。