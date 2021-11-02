為落實守護海洋愛地球的環保理念，疫情趨緩之際，兆豐金控集團各子公司高階主管及同仁，在董事長張兆順帶領下，前往新北市石門附近海邊淨灘，沿著北海岸撿拾，不到一公里的距離，竟然清理出約300公斤垃圾，其中可回收的保麗龍、保特瓶等垃圾高達57％。兆豐金控董事長張兆順表示，希望藉由淨灘活動，讓實際參與的同仁，從日常生活中省思如何透過自備餐具、購物袋等減塑行為的改變，來達到善待海洋、愛護地球的使命。兆豐金控指出，此次淨灘活動，還特別安排守護海洋知識宣導課程，提醒同仁正確淨灘垃圾分類方式，兆豐金控也大力推動「守護海洋愛地球12項減塑行動」，強調「不只要撿、更要減」，儘量「內用」減少「外帶」，透過淨灘讓同仁更加實際了解到塑膠袋、保特瓶、保麗龍、拋棄式牙刷、吸管等數量龐大的塑膠類垃圾，正一直不斷的在污染海洋生態。兆豐金引述統計指出，目前沉積在全球海洋的塑膠垃圾至少1.5億噸，而且每年至少有800萬噸的垃圾流入海洋，這些塑膠製品在我們的生活中大多短暫的使用後就被丟棄，因為諸多因素進入到海洋，造成海洋污染及生態的浩劫，不久之後，海底的塑膠垃圾總重量也將超過魚類重量總和，因此，兆豐金控未來也將持續號召分布全台各地各子公司同仁共同來參與，沿著台灣周圍的海岸淨灘，為守護海洋盡一份心力，還給台灣沿岸美麗乾淨的海洋生態。

兆豐金控近年來，積極透過CDP、DJSI等國際評比及標準，全面盤點未來發展目標，同時加強與利害關係人溝通，以創造股東價值，而旗下各子公司亦積極發展永續金融商品，結合ESG納入投融資流程，透過金融產品本身促進永續發展與循環，逐步累積企業核心競爭力，以落實永續經營精神。對此兆豐金已獲得多個獎項肯定，包括已連續四年獲TCSA台灣永續獎的永續報告書金獎殊榮、在天下雜誌舉辦的2020「天下CSR企業公民獎」，蟬聯大型企業組前50強，並連續獲選臺灣就業99指數及臺灣高薪100指數的成分股，且持續入選臺灣證券交易所舉辦公司治理評鑑前5％。