29歲大陸人氣女神迪麗熱巴，擁有零死角美貌和火辣身材，讓她出道後人氣居高不下，日前和楊洋共同主演的甜寵劇《你是我的榮耀》，網路播放數高達11億，讓她成為2021年收視女王，平時常透過社群分享近況的她，近日卻被網友發現，她曬出的近照臉部相當不自然，特別鼻子還變形，引起網友熱議。

迪麗熱巴昨(1日)在微博曬出3張美照，只見她和橘子合照，並擺下各種搞怪姿勢，模樣相當可愛，不過網友卻發現她五官顯得有些不自然，鼻子形狀更是特別怪異，不過有人認為她就是美顏濾鏡開太強，才會導致鼻子變形。

迪麗熱巴近照遭指不自然。(圖／翻攝自微博)

迪麗熱巴鼻子被指變形。(圖／翻攝自微博)

其實，迪麗熱巴是著名的新疆美女，擁有如洋娃娃般的精緻五官，和古力娜扎、佟麗婭、麥迪娜被封為「新疆四美」，不過仙氣美貌也不時被指翻車、崩壞，但也有人認為，她其實就是因為五官立體到像是整過，才會屢傳整形，但其實那就是她本來的模樣。

而出道多年的迪麗熱巴，雖然不乏緋聞傳出，但始終沒有真正認愛的對象，感情世界備受外界關注，之前她受訪時曾被問到擇偶條件，她也表示收入不重要，最重要的是對方要有上進心且三觀方面要一樣。