全聯的商品不僅價格經濟實惠，即期品還有折扣，深受許多人喜愛。不過有網友發現，原來全聯即期品打折有潛規律，並以魚為例，當天有打折的那款魚會先換回原價，再打8折或6折。貼文一出引起熱烈討論，網友紛紛表示，「現在才知道這個真相，心好痛」。

全聯當天有打折的那款魚會先換回原價，再打8折或6折。（圖／翻攝自 我愛全聯-好物老實說）

一名網友在臉書「我愛全聯-好物老實說」發文，他以往頗習慣賣場「先調高價格，再買一送一」的促銷模式，近日發現，竟然連當日即期品也有另一種「提高售價再打折」的做法。原PO原本還以為是自己的錯覺，不過在3、4週以來的觀察與記錄，發現常逛的幾家全聯，當天有打折的那款鮭魚排，會先調整回原價228元(或229元)，再打8折或6折。

原PO接著表示，全聯賣兩款鮭魚排，分別是義式鮭魚排以及原味鮭魚菲力，原PO發現常常2款價格會互相對調，尤其是在有當日即期品的情況下，那一款會先換回原價228元。

原PO簡單說明，義式鮭魚排和原味鮭魚菲力都是228和199兩個價碼輪流替換，有當日即期品的A款，牌架上的價格就一定會是228元，然後另一B款自然就變成199元。若是翌日換成B款即期，就會看到B款標原價228元。

貼文一出讓大批網民相當震驚，「現在知道這個真相，心好痛」、「感覺進全聯不只考驗數學，還要細心觀察」、「虧我們都這麼相信全聯，也會搞這種數字遊戲，真叫人心寒」、「好噁心的操作」。不過還是有網友幫全聯說話，「店員沒這麼大權力可以改商品後台價格啦，一切都是總公司的陰謀」、「實際上打折後也真的有便宜，所以也不會很在意」、「定價跟賣價本來就不相等」、「這不就是行銷手法嗎？怎麼能說騙？標價明確你要買就買」。