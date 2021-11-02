國民黨文傳會主委凌濤批桃園市長鄭文燦在桃園抽查不到萊豬是「倒果為因」、政治詐騙，桃園市府副發言人吳安琪反批藍營吃美牛罵美豬等3個矛盾，大玩2人名字文字遊戲諷刺：「攻勢『凌』厲如波『濤』，還不如讓人民生活『安』心又『琪』待！」

國民黨文傳會不滿桃園市長鄭文燦一再將國民黨「反萊豬」立場誣指為「反美豬」，主委凌濤今召開記者會批評，在公投議題上，民進黨上下群起每天圍剿主席朱立倫，「到底有多害怕跟陳柏惟一樣被人民拋棄？」鄭文燦說自己在拚防疫、拚經濟，稱會做好市長職責，卻跳出來喊聲、刷存在感，是在和蘇貞昌爭閣揆大位嗎？呼籲：「不要把人民的健康當成交換閣揆大位的籌碼、甚至是權力鬥爭的跳板」！

「美豬等於萊豬是國民黨自己連結的！」吳安琪反駁道，以美國豬牛飼料添加萊劑的情形來說，美牛普遍多過美豬，也不見國民黨把美牛叫做萊牛，甚至還在多年前因為經貿上的需要，開放美牛進口，但現在基於同樣的理由，國民黨卻阻止美豬進口，還硬要把美國的肉品貼上「毒豬」的標籤。

「擴大台灣國際經貿空間的道理簡單又好懂！」吳安琪說，就在國民黨也認為台灣必須參與CPTPP這樣的國際經貿協定的同時，卻無視全體的會員國在肉品進口上，都採取Codex國際標準，允許美國豬肉進口。深化台美經貿關係，並進一步深化與各國經貿互動，不解國民黨到底在反對什麼？

「國民黨繼續吃著美牛罵美豬！」吳安琪說，今天連袂召開記者會的幾位國民黨發言人，多數有留美經驗，很難想像他們在美國時都從家裡帶便當，還是吃素「反美豬」，或者是都只吃牛肉不吃豬肉？

吳安琪說，國民黨說法有3大矛盾，鄭文燦的說法也是反映了這些矛盾，再次重申：「4個不同意台灣更有力！」