新冠肺炎疫苗今年3月22日開始接種，共接種2518萬2013劑，接種後若出現嚴重不良反應或死亡，可申請預防接種受害救濟，預防接種受害救濟審議小組(VICP)公布最新審議結果，目前共完成13名AZ接種者申請案，結果12人不予救濟，僅1人接種後發生血栓研判與接種AZ疫苗有關，獲得救濟金90萬元，為國內目前國內最高受害救濟金額。另有2人獲喪葬補助30萬元。

根據VICP的10月21日開會會議記錄，獲得救濟金90萬元個案為桃園市一名余姓民眾，因為接種後發生血栓併血小板低下症候群，研判與接種AZ疫苗相關，因此，依據「預防接種受害救濟基金徵收及審議辦法」第18條第1項及其附表嚴重疾病給付之規定，最後核予救濟金90萬元。

目前國內AZ疫苗已經接種1238萬7143劑，接種AZ疫苗後死亡個案共728人，目前完成13名AZ接種者申請案，最後1人判定與疫苗有關。指揮中心發言人莊人祥表示，此案不是首例獲救濟，但應是目前新冠疫苗接種受害救濟金額最高。

VICP召集人邱南昌表示，上月二十一日召開審議大會，眾委員認定該個案發生的血栓現象，確實與接種AZ疫苗相關，因此依照「預防接種受害救濟基金徵收及審議辦法」 第 18 條第 1 項及其附表嚴重疾病給付之規定， 核予救濟金新臺幣 90 萬元。

邱南昌指出，預防接種受害救濟審議共分兩階段，民眾申請後需先經過初審，通過後才會召開審議大會由疫苗專家及三分之一的公正人士共同審定救濟金額，必須確定不良事件確實與疫苗相關才會核予救濟。

至於救濟金額，邱南昌說，委員審議時會考量申請個案的健康狀況，若原本健康狀況就不佳，能獲得的救濟金額就較低，原先是健康的個案若確定是疫苗引發的不良事件，就能獲得較高的救濟金。

截至今年10月27日為止，國內共接獲95件疑似血栓併血小板低下症候群（TTS）通報案件，是否每件都能比照此個案獲九十萬元救濟？邱南昌解釋，由於TTS本來就有背景值，發生不見得跟疫苗有關，若發生血栓但未出現TTS，可能就無法獲救濟，必須調閱個案病例審查才能審議。

由於申請預防接種受害救濟案件眾多，邱南昌也說，以往大會召開頻率是每兩個月一次，近期已改為一個月一次，接下來將改為兩周開一次會，委員間若有空也會不定期加開初審會議，加快民眾案件的審定速度。