世界首富馬斯克日前被聯合國點名，希望捐出總資產2%約60億美元（折合新台幣約1600億）解決世界飢荒，然馬斯克則要求，只要聯合國講明捐款的用途，將會立馬捐出；聯合國世界糧食計畫署署長David Beasley在推特上回應，「無論是在地球還是上太空談都奉陪」。

聯合國世界糧食計畫署署長David Beasley日前稱，只要富豪們捐出小部分的資產，全球飢荒問題將會迎刃而解，還點名全球前2大富豪馬斯克、貝佐斯，呼籲他們要以身作則，更進一步試算馬斯克約3000億美元的總資產，只要捐個2%約60億美元的資產，就能夠解決飢荒。

然而馬斯克在推特回應，只要聯合國將捐款的用途說清楚，他就會把特斯拉的股票賣出，立馬捐給聯合國。

對此，David Beasley回應馬斯克，稱他已經做好準備和馬斯克詳談，解釋全球富豪能夠用什麼方式解決飢荒，他認為面對面交流會比在推特上溝通更適合，更堅定喊話，「無論是上太空或在地球都奉陪到底」。

值得一提的是，對於聯合國官員稱馬斯克約60億美元的資產，能夠解決全球飢荒，有專家十分不以為意，認為聯合國去年就獲得84億美元的善款，然卻無法解決飢荒，如今卻說馬斯克60億美元的資產可以解決，讓他感到懷疑。