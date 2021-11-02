美國首檔比特幣期貨ETF上市以來股價走升、成交量近10億美元，光環蓋過加拿大比特幣、以太幣ETF，激勵亞洲最積極於加密貨幣的新加坡，新加坡交易所（SGX）2日宣布，已將iEdge比特幣指數授權給Propine，這家2021年1月甫自新加坡金融科技沙盒「畢業」的新創金融科技公司，成為第一家獲得新加坡金管局MAS許可的數位資產託管商和比特幣ETF服務提供商。此舉為新加坡鋪陳推出亞洲第一檔比特幣ETF的大路。

新交所的iEdge比特幣指數，是與英國數位資產市場數據提供商CryptoCompare合作開發，推出至今引起市場的濃厚興趣，此次Propine獲得iEdge比特幣指數許可，將把iEdge比特幣指數轉變為可交易產品，所採取的創新產品模式將為投資者提供高效的方式，便於接觸快速增長的數位資產類別。

Propine成立於2018年，由銀行家、網絡安全專家、合規律師和區塊鏈工程師組成的資深團隊，受MAS全面監管，2019年11月加入MAS設計的監管沙盒，通過法人投資機構端到端的數位資產託管服持流程，獲得MAS通過的資本市場服務（CMS）許可證，可提供涵蓋數位資產託管、資產服務、貿易結算便利化、投資者報告，同步迎合全球證券業者的合規需求，特別是ISO 27001認證的獲得。隨著MAS於2021年1月批准該公司自監管沙箱退出，Propine 現已全面投入運營。

Propine執行長圖希娜（Tuhina Singh）表示，比特幣ETF將擴大投資者對比特幣的資產配置，Propine的業務優勢是為機構投資人提供有效的工具，作為投資組合的風險分散。