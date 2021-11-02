為推動兩性平權，合庫積極協助女性創業，並積極配合勞動部辦理的「就業保險失業者創業貸款」及「微型創業鳳凰貸款」來執行，在舒緩我國女性、中高齡國民及設籍離島居民於創業初期的資金壓力上發揮相當大的作用，對此合庫統計，109年度在這二大專案上，受理件數、核定通過率、全額通過件數及核貸金額共4項指標評定，於全體銀行中排名第二，另截至110年8月底，合庫銀行市占率達27.73％，於全體銀行中排名第一。

合庫金控暨銀行董事長雷仲達表示，合庫集團秉持以人為本，推動永續發展良善循環，發揮金融影響力，提供多元金融方案滿足客戶需求，使社會中的各階層和群體都能享有公平、共享及合理的金融服務或資源，達到落實普惠金融及性別平等理念，善盡企業社會責任。

尤其在支持女性創業方面，合庫指出，除力挺創業者初期開辦資金，更提供優質商家及企業二次資金挹注，已有不少具代表性的案例，例如創立於105年的「神射手茶飲Archer King」，負責人張小姐致力於研發獨創口味，融合台灣優質茶葉及東南亞獨特香料，創造獨樹一格的茶飲風味，經營型態由早期攤車銷售，至今已在市集中擁有一席之地，未來更希望成為台中市熱門觀光打卡景點，吸引更多遊客駐足。

另外位於花蓮縣中和路上的「饕飽便當」，是107年由深具創業熱忱的張小姐所創立，創立初衷除發展本身喜愛的料理事業外，也為回饋鄉親，提供當地基金會獨居老人便當，冀為老家鄉親們盡一份心力，如今該店已有固定饕客及穩定客源，是合庫所期許「有溫度」的便當店。

合庫認為，在全國面臨新冠肺炎疫情衝擊下，各行各業在創業、守成及開拓新疆上步步維艱，對此合庫希望能致力展現企業價值、協助政府穩定金融及發揮同舟共濟精神，促使金融業運用資金提供者的力量，協同客戶共同邁向永續，攜手協助客戶度過難關，為社會創造永續價值，促進社會正向循環。