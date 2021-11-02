總是覺得肚子脹脹的、大號大不乾淨，小心可能暗藏危機！一名男子因長期有腹脹問題就醫，而且一放屁就有糞水噴出，醫師伸手內診後直嘆氣，驚呼「好大一顆腫瘤」。

急診科醫師柯世祐在《醫師好辣》節目中表示，臨床上曾遇過一名50多歲身材壯碩的男子，抱怨腹脹不舒服已長達好幾個月，一度以為是脹氣、宿便太多，但吃藥治療都沒有緩解，照X光也都沒有異狀，因此進一步內診檢查肛門。

柯世祐指出，內診前該名男子還特別提醒「會有糞水喔」，沒想到男子一脫褲，果真看到褲子上黃黃的一片，內診後醫師愣了一下，發現直腸處有一顆很大的腫瘤。男子表示，每次上完大號後都覺得好像沒上乾淨，讓他一直處於想上廁所的狀態，而且動不動就放屁，還帶有糞水。

診斷後證實該男子罹患直腸癌，而且腫瘤還不小。柯世祐解釋，由於腫瘤卡在直腸內，才會讓男子的肛門一直有異物感，而且腫瘤上有一些沒排乾淨的糞便，因此放屁時會連帶將腫瘤上的液體一起排出，形成糞水不斷噴出，後來會診大腸直腸外科開刀，做一個腸造口，才解決男子的問題。

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