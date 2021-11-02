德意志銀行集團大中華區宏觀策略主管劉立男近日公布系列報告，探討大陸國債納入富時羅素世界國債指數的長遠影響。她表示，境外投資者正加速配置人民幣債券資產，預計2021年將有人民幣8000億元海外資金流入人民幣債券市場。

新華財經報導，大陸國債被納入國際指數，將進一步吸引海外資金的持續流入，預計至2024年第三季，將為國債市場帶來總額約1050億美元的資金流入，月流入規模有望達29億美元。

劉立男指出，此次大陸國債「入富」是對大陸資本市場持續對外開放成果的認可，未來人民幣境內市場與國際金融市場間的連接將更加緊密。劉立男表示，基於相對估值、低波動性、風險分散等五點原因，維持各項預測不變，預計2021年將有8000億元海外資金流入人民幣債券市場，2021～2025年間，海外資金流入人民幣債券市場的資金總規模將達4兆元（約合5900億美元）。