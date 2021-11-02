2021台中購物節熱潮持續發燒，為讓民眾更瞭解活動辦法，台中市經發局邀請清水第一市場名攤「黑豬王」第三代接班人王怡瑄擔任女主角，拍攝新一波宣傳影片，示範到傳統市場如何使用台中購物節APP登錄消費金額，讓更多人知道原來到傳統市場消費索取收據，也可以參加台中購物節抽獎活動。

經發局表示，王怡瑄是「黑豬王」豬肉攤第三代銷售接班人，「黑豬王」肉攤從養豬起家，由牧場到市場，打造從育種、飼養到銷售一條龍的經營模式，在王怡瑄接班後，更開啟不同的行銷路線。

除著手商品包裝、廣宣行銷及網路販售等工作，甚至開起粉絲專頁，教導民眾怎麼用自家豬肉做出美味料理，也曾上主持人詹姆士的節目，讓黑豬王的知名度更上層樓，開啟外地與網路的銷售藍海。

市府感謝王怡瑄此次同意無償提供拍攝場地並擔任要角，希望藉由購物節宣導影片，讓來市場的婆婆媽媽，記得索取收據登錄消費金額中大獎。

經發局表示，目前台中市建國公有零售市場等45處傳統市場(含委外)、列管逢甲觀光夜市等18處攤販集中區、及向上市場等6處民有市場均納入「優惠店家」範圍，請民眾消費時，認明有張貼台中購物節優惠店家文宣的攤商，上網登錄消費金額就享有3倍累計優惠(即於活動店家消費滿167元，就可獲得一組抽獎券參加抽獎)，買越多中獎機會越高。