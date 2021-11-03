對於美國國務卿布林肯和中國大陸外交部長王毅31日在羅馬會面談及台海局勢，另外美財政部長葉倫卻希望中國大陸履行採購承諾，並考慮降低部分對中國大陸關稅，而特斯拉創辦人馬斯克竟然在推特以中文吟起《七步詩》一事，前民進黨立委郭正亮披露，中國大陸上個月對美採購天然氣，暴增到史上新高，表示25％關稅即將取消；蘋果供應鏈在中國大陸採購量是51%，第一次超過台灣。此唯一的解釋就是美國企業、華爾街和消費者希望趕快處理經貿問題，可是美國政府的面子拉不下來。

根據報導指出，美國國務卿布林肯與中國大陸國務委員兼外交部長王毅，當地時間10月31日在義大利羅馬會晤，台海問題成為焦點。王毅強調，台灣問題是中美之間最敏感的問題，一旦處理失誤，將對中美關係造成顛覆性、全局性破壞，要求美方奉行真的一中政策，而不是假的；布林肯則對王毅表示，美國反對中國大陸採取加劇台海緊張局勢的行動。

另外，美國財長葉倫1日受訪時明確表示，美國希望中國大陸履行美中第一階段貿易協議的採購承諾，並將考慮以對等方式降低部分對中關稅。

對此，郭正亮2日在《朱學恒的阿宅萬事通事務所》指出，這兩件是完全矛盾的事，且中國大陸上個月對美採購天然氣，暴增到史上新高，表示25％關稅即將取消，意味經貿是在進展的。而且中國大陸去年外商直接投資（Foreign direct investment，FDI）全世界第一，今年1到9月也是世界第一，這表示美國企業和華爾街和政府完全唱反調，尤其馬斯克連七步詩都出來了，蘋果供應鏈在中國大陸採購量是51%，第一次超過台灣。

郭正亮認為，唯一的解釋就是美國企業、華爾街和消費者希望趕快處理經貿問題，可是美國政府的面子拉不下來。