↑傑瑞德雷托在片中透過神秘實驗從貧弱病患成為嗜血的魔比斯。（索尼影業提供）

繼《蜘蛛人：離家日》和《猛毒2：血蜘蛛》後，索尼影業漫威英雄宇宙將持續擴張，明年初將登場的電影《魔比斯》2日晚最新預告上線，《魔比斯》不僅是繼《猛毒》後另一位漫威暗黑英雄的獨立電影，也是距魔比斯1971年於蜘蛛人漫畫初登場後，時隔50年首次躍上大銀幕的全新漫威角色。

奧斯卡最佳男配角得主傑瑞德雷托（Jared Leto）暫離DC反派小丑，跳槽漫威化身患有血液疾病的麥可魔比斯博士，最新的預告中可看見魔比斯以自己的身體做試驗，從瘦弱的模樣變成肌肉猛男，除了力量和速度爆增外，還有回聲定位能力，更可以在空中飛翔，其在地鐵站中高速飛行穿梭於行駛的列車之間，宛如真正的蝙蝠。

但這份能力也讓魔比斯體內對於鮮血的渴望被釋放出來，預告中展現出他在敵人間高速移動的能力和更多轉變成吸血鬼野獸般的恐怖臉孔，同時具有超級英雄和超級反派的特色。另一個吸引大家的畫面便是《蜘蛛人：返校日》中，由米高基頓（Michael Keaton）飾演的「禿鷹」一角再次登場，預告片尾魔比斯更喊出「我是猛毒」，讓人好奇接下來他與蜘蛛人電影角色的關係！

傑瑞德雷托也在《魔比斯》最新預告上線前日發布的花絮中分享：「我很高興有這個機會，可以做些讓觀眾徹底改觀的事情。這是個挑戰身體極限的角色，魔比斯將從極度脆弱的身形，轉變成一個野獸的模樣。」更在花絮最後表示：「很興奮看到我們將會走向哪裡，像蜘蛛網般連結出無限可能。」《魔比斯》將於明年1月26日全球同步上映。