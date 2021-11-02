美國處理器大廠AMD於2014年由現任執行長蘇姿丰帶領下，以及台積電先進製程提供的優異效能，2017年推出全新架構Ryzen系列處理器，獲得市場熱烈青睞，侵蝕的市占率也開始動搖英特爾霸權地位。但有分析師認為，半導體前景將在2023年陷入產能過剩，並預期英特爾大打價格戰，就算採用台積電5奈米製程的AMD的Zen4架構新品推出也難以抵擋攻勢，因此下調AMD股票評級。

美國半導體巨頭英特爾執行長Pat Gelsinger宣誓IDM 2.0戰略政策，啟動重返晶圓代工業務，打算搶攻晶片荒帶來的龐大商機，並在代號Alder Lake的第12代Core系列處理器正式發表之前接受採訪，並稱「AMD的時代已經結束」。

據Barron`s報導，Northland Securities分析師Gus Richard 的研究報告指稱，認為2021年是AMD成長觸頂，2022年半導體需求將放緩，2023年市場將面臨產能過剩，認為半導體產業周期性本質不變，這次也會有相同走勢發生。研究報告指出，新冠疫情爆發後，讓半導體需求提前浮現，庫存正在建立，導致整個供應鏈的資產負債表開始出現晶片庫存，股票的估值拉到前所未有的程度將有改變，投資人應該把焦點從成長股轉向至價值股。

Gus Richard將AMD股票評級從「優於大盤(Outperform)」降至「符合市場表現(Market Perform)」，指出AMD雖然今年在PC、伺服器處理器、顯卡的市占率提高，並遇上供應客製化處理器的遊戲主機出貨持續強勁，預估2021年AMD營收將年增65%、本業獲利更年增104%。

Gus Richard認為，AMD將持續推出新品、降低營運槓桿，並提高研發費用與資本支出，將影響整體獲利表現，加上他預估英特爾會採用價格戰搶市，到時候AMD這幾年吃下來的市占率將吐回。

半導體前景是否在2022年面臨反轉時間點，雖然從台積電、聯電目前的財測仍看到產能滿載，甚至晶圓代工報價仍走穩，業界認為在今年第四季到明年上半年，晶片缺貨狀況依舊，但因為高基期影響，就算業績旺過往年，也難有再創高表現，加上到時候成熟製程產能陸續開出，預料2022年下半年的確是關鍵點。不過，台積電也強調，先進製程HPC、5G、AI的半導體含量持續提高，預計需求只會不斷增加。

據市調機構 Mercury Research於8月公布資料顯示，今年第2季X86架構市場，AMD市占率來到22.5%，創2007年以來最高紀錄，英特爾仍有著77.5%市占率，但較去年同期下滑4.2個百分點，代表AMD的Zen 3 架構處理器、由台積電7奈米製程代工生產晶片，獲得市場劇烈迴響。

英特爾上周四推出第12代Core處理器，採用Intel 7製程工藝，採用大小核心，扮演大核的P-core以及小核角色的E-core效率核心，通過Intel Thread Director即時分析工作負載高低，將密集工作負載交由P-core，背景運作或平行的工作負載交由E-core，以4組效能大核搭配4組節能小核規格運作，藉此對應不同運算需求發揮更高效率。

英特爾預估接下來還會推出採用台積電6奈米製程打造、代號為Alchemist的Arc高效能獨立顯卡，試圖在AMD推出採用台積電5奈米製程的Zen4 架構新品前，持續進攻這幾年被吃掉的市占率。