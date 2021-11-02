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網路近期流傳一部影片，為2名孩童在20層樓高的大樓頂部玩跳遠，毫無防護裝備的危險舉動，讓網友看得冷汗直流。據了解，事發地點位於大陸湖北，目擊者發現已立刻打電話給管理員，順利將孩童帶下。

透過網傳影片可見，地點位於大陸湖北咸寧，影片中有2名小男孩在高達20層樓的大廈頂部凹槽玩立定跳遠，一名身高較高穿藍色衣服的男童先縱身一躍，自站立處的高台跳至前方的平台，還時不時把腳懸在空中，另一名穿橙色衣服的男孩則一直留在原地。

拍攝下影片的目擊者殷先生指出，他當時被徹底地嚇壞，立刻打電話給該棟大樓的管理員，事後該2名男童也已被管理員安全帶下，所幸並無任何生命危險。

管理員表示，該棟大樓的頂樓並無法上去，是因門鎖被破壞，男童才溜上去，事後也已經立刻更換頂樓的門鎖，並教育孩童不該前往該處，但因不曉得其家長身分，因此僅在大樓的共用群組發訊息，提醒住戶須看好小孩。

影片也被轉發至臉書社團，不少網友被嚇傻，留言回應，「不要說跳，上面走動都無法接受」、「我看到手汗都冒出來了」、「這跳房子遊戲是跳真的房子捏= =」、「天啊，都起雞皮疙瘩。」、「我腳底發麻」、「天啊！這猴死囝仔肯定要吊起來打！」、「現在小孩喜歡享受跑酷和自由落體！？」