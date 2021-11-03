日本首相岸田文雄以緊密的日程出訪英國。2日，岸田在英國北部格拉斯哥與美國總統拜登直接會面，進行了短時間會談。兩位首腦10月5日曾舉行電話會談，這是首次面對面交談。據共同社報導，雙方確認將進一步強化同盟，為實現「自由開放的印度太平洋」而緊密合作，還同意在應對地區形勢及氣候變化方面合作。這是考慮到應對中國和朝鮮。

這是岸田10月就任首相後的首次外國訪問，配合出席《聯合國氣候變化框架公約》第26次締約方會議（COP26）首腦級會議，與拜登進行了會談。岸田在拜登主持的發展中國家基建開發及氣候變化相關會議上發表演說。

據共同社報導，岸田還將與英國首相強森會談。據分析，鑑於中國軍隊在印度太平洋地區的活動擴大，雙方將就日英推進安保領域合作、為實現「自由開放的印度太平洋」而協作達成一致，還將確認作為「全球戰略夥伴」強化關係的意義。

岸田還將與越南總理范明政會談，就應對東海南海單方面改變現狀加強合作。此外希望就供應鏈多元化，以及日本向越南出口防衛裝備品的合作達成共識。

岸田2日早晨乘政府專機從東京羽田機場出發，當地時間2日早晨抵達格拉斯哥機場。他不在當地住宿，停留數小時後就踏上回國之旅。

共同社指出，岸田因眾院選舉而放棄線下出席20國集團（G20）峰會，他似乎擔心如果在COP26氣候峰會上再以遠程方式出席，或將對與美英保持對華政策的協調性造成不利影響。

此次訪英是在眾院選舉投計票日的2天之後。岸田在當地的逗留時間不到半天，日程上很難有時間與拜登進行正式會談。首相身邊也有人認為，由於眾院選舉後國內政局存在變數，也難以保證提出新的政策，應該放棄訪問英國。

但據身邊人士透露，「英國首相強森的強力邀請讓岸田改變了主意」。岸田在1日的記者會上表示「將發揮領導力」，在亞洲實現溫室氣體淨零排放。他示意將在11月中旬制定方針的經濟對策中加入新的亞洲援助撥款。此舉旨在透過提出援助亞洲的去碳化，以迴避針對大量排放二氧化碳的燃煤火電的批評。

不過，強森向已開發國家首腦要求徹底廢除燃煤火電。美英兩國首腦背後都有著對氣候對策持積極態度的國內輿論，岸田或面臨嚴峻局面。