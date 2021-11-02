陳柏惟罷免案結束後，藍綠備戰台中第二選區補選和決戰年底12月18日四大公投案，蔡英文總統日前向黨公職下達動員令，阻止公投變成惡鬥。對此，有「藍營最美發言人」之稱的李明璇2日深夜在臉書表示，蔡英文總統明示「你們要投反對，台灣才不會亂」的說法，無異於是要台灣人都要乖乖聽民進黨的，讓她認真感到「好可怕」。

國民黨宣傳1218四大公投。(圖/翻攝自 李明璇臉書)

李明璇還指出，自己最近在想，大家今天會提案交付公投，不就是因為人民不滿執政者的政策，希望透過全體人民投票來表決嗎？怎麼會是正在執政的民進黨，帶頭發起反公投？

國民黨發言人 李明璇。(圖/翻攝自 李明璇臉書)

她質疑，總統和行政院長帶著國家資源、加上民進黨砸重金「5800萬特別預算」來力阻公投，這不是反民主了嗎？更何況蔡英文總統還明示：「你們要投反對，台灣才不會亂」，她質疑，現在除了要背誦蔡主席的「四個堅持」，連行使公民權利 都要乖乖聽民進黨的，不然就叫做亂來？

「總統要大家乖乖聽話，聽民進黨的話」。李明璇感嘆，蔡總統這些舉動和說法，讓她覺得好可怕。

話鋒一轉，李明璇還指出，昨天，國民黨副秘書長羅智強努力募款來的金剛戰車正式開始全台街講跑透透，早上在黨部開完記者會後，就馬上開往屏東了，因為要從屏東出發，再一路往北，同時發起「夜宿凱道49天」的活動，為的就是讓大家重視這次公投的影響，也宣誓國民黨為全國人民表達不滿的決心。

不過早在上週六，蔡英文和蘇貞昌就已經親自出馬桃園，站在LED牆的豪華大舞台上宣講反公投了。對於蘇院長的演講，她感到真的很神奇，因為蘇貞昌當時吶喊：「國民黨亂台灣，讓公投通過的話，就達到奪取政權的目的，我們要一起抗中保台啊！」。

李明璇感嘆，民進黨當沒辦法反駁的時候，就剩「抗中保台」這一招。她更希望大家明白「公投是對事不對黨的」，希望大家有空花點時間，好好去了解一下公投的內容，最好正反兩方的論述都看，去釐清到底四大公投跟「抗中保台」有何關聯？看完才能明辨事理，做出正確的選擇。

李明璇也坦言，自己對執政者反感的是，過去在野和今天執政的態度完全不同。她舉其中一項「公投綁大選」為例：

一、2013年蘇貞昌說：

「如果公投可以跟選舉一起投票，更能讓民意可以直接表現」

二、2017年蔡英文說：

「打破鳥籠公投，還權於民，這是人民作主的歷史時刻」

三、同年陳其邁還附和講：

「別把公投綁大選當毒蛇猛獸」

最後，她痛批，結果民進黨現在執政了，發現公投對自己不利，就不要公投綁大選了。這不是雙標、霸道，難道是失憶嗎？明明是有數量龐大的人民，因為不滿執政者的某些政策，所以才希望交付公投，讓大家來決定，結果卻看見執政黨用國家資源來阻擾！這已經不是台灣人自豪的民主自由了。