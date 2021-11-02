高雄再傳疑似虐童案件！高雄市仁武分局日前接獲民眾報案，指其4歲小孩在學校遭到老師打屁股受傷，該名母親除帶孩子到醫院驗傷，也透過監視器發現老師疑有虐童行為，因此控告老師涉嫌傷害罪，警方受理後，已分別完成幼稚園老師、男童學母親筆錄，及查扣幼稚園影帶，並依職權通報婦幼隊及社會局兒少保護，釐清是否遭老師不當體罰。

該名疑遭虐4歲的男童日前向保母透露，在學校遭到老師毆打，男童母親表示，兒子10月29日放學回家後，跟保母說他在學校遭老師毆打，她發現兒子腰部受傷，因此帶他到高雄長庚驗傷，診斷結果右臀部有5×5公分的挫傷，於是向派出所報案。

詹母表示，經調閱查看案發當時監視器畫面，發現有5個令人質疑的情況，包括該名老師拿著筆邊走邊罵逼近一個小孩，當筆要戳到眼睛時就快速把筆放下丟置桌上、經過兒子時用手推他、用玩具槌擊打小孩身旁的地舖，嚇小孩睡覺、孩子們睡午覺到一半，卻以有同學在動為由，叫醒所有的孩子站在她面前，讓孩子等老師吃完便當才準繼續睡、用玩具槌打躺在床上的小男孩頭部，這些狀況都是疑似老師虐童行徑。

不過林姓老師曾透過LINE向詹母說明，因男童每天午休時間不安靜，是要他安靜不要吵到別人，另詹母指控老師拿玩具槌爆打地鋪，林姓老師則否認，強調沒有虐童行為。詹母控告林女涉嫌傷害罪，警方傳訊相關人說明，4歲男童在派出所看見老師，竟然情緒激動大吼：「妳為什麼要打我？妳不配當老師！」

警方強調，全案除依法偵辦，也呈報檢察官、高市社會局、高市警局婦幼隊等相關單位進一步釐清中。