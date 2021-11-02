立法委員傅崐萁今(2)日在立法院質詢行政院長蘇貞昌，表示大陸近20年由基礎交通建設帶動經濟強勢崛起的「修昔底德陷阱」，不論經濟及軍事等各方面，都讓世界強權美國倍感威脅，戰爭或和平鑰匙操縱在執政黨手上，台灣是否有足夠籌碼面對戰爭?甚至近日要臺灣護國神山台積電，回答商業機密的26個問題!反觀臺灣近20年基礎建設停滯，尤其花東地區交通建設落後，更應藉由交通建設帶動整體經濟及各層面發展，要求蘇院長捍衛主權及尊嚴，不能讓台積電提供商業機密資料，更要在任內即刻啟動環島高速鐵路及國道6號延伸花蓮的可行性研究。

蘇揆回答:「對!對!不能提供商業機密!」另針對交通建設部分，蘇揆答詢時表示:「鼓勵王國財部長的熱情夢想，會來循序漸進，不是一蹴可幾，推動相關建設有一定程序，王部長有構想，要如何做要很專業，可行性研究那是一定要的。」

傅崐萁質詢時指出:大陸近20年快速崛起，人均GDP從2000年的959美元到2020年增加到10500美元，增加了9.9倍，人均平價購買力PPP從2000年2920美元到2020年16297美元，增加4.5倍；美國2000年人均GDP36334美元到2020年63543美元，增加0.7倍，2000年PPP，36334美元到2020年63543美元，增加0.7倍，大陸成長是美國的14倍；大陸高鐵建設長度更是從0到現在的3.8萬公里，佔全世界高鐵總長度50221公里的75%，更是世界主要高鐵發達國家長度的總和，20年間高速公路建設長度16.1萬公里，也是佔世界高速公路前10名國家長度總合的一半。

反觀美國沒有高速鐵路，近年才準備要建設。反觀台灣，近20年高速公路僅新建100公里的國5、國6及五楊高架道，。大陸因交通建設帶動經濟等各方面發展，讓美國倍感威脅，就怕「修昔底德陷阱」，因此美國對大陸經貿、軍事等採取圍堵策略。因此，交通是建設之母，也是經濟發展的基礎，行政院必須儘速啟動環島高速鐵路網及國道6號延伸花蓮的可行性研究，以平衡東西部國土發展，帶動經濟起飛。

傅崐萁更表示，美國從歐巴馬、川普到拜登政府，歷經多次QE政策，印鈔高達10兆美元，貨幣流通量高達33兆美元，原油每桶從去年此時的36元美金/桶，到現在84美金/桶，煤從去年此時60美元/噸，到現在223美元/噸。全世界面臨通貨膨脹，即將發生隱形性金融風暴，新台幣不應再緊盯美元匯率，政府應做好因應準備!

傅崐萁質詢最後語重心長表示，邱國正部長說國軍弟兄們「一定要與島共存亡」，他非常敬佩，但兩岸關係持續緊張，執政黨不斷抗中，臺灣有多少籌碼和大陸對抗?台灣對大陸及東協10國總共出超1039億美元，45%是免稅的IT產業，55%是傳統產業，若兩岸進一步惡化，受害不只是20%的農產品出口而已，傳產受高關稅影響，IT產業競爭力又逐漸被追上，政府是否做好風險分散的準備？要考量衝突成本，經濟準備好了沒有？而兩岸若要交戰，有多少孩子要戰死沙場？現在後備軍人有222萬人，戰爭或和平鑰匙操縱在執政黨手上，他並沒有看到政府做好相關準備，執政黨若能拿掉台獨黨綱，堅持中華民國，就可以免去上百萬的孩子去面對戰爭!