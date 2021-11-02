美國科學家聯盟（Federation of American Scientists）2日發布《2021年度報告》（2021 Annual Report），認為中國大陸近期於西部建造大量疑似洲際彈道飛彈（ICBM）發射井的舉動，讓其「取得重大進展」，並稱這對中國大陸來說是「前所未有的核建設」。

美國「有線電視新聞網」（CNN）報導，長年關注大規模毀滅性武器（WMD）發展的美國科學家聯盟2日發布年度報告，重點關注中國大陸於西部建造約300座疑似ICBM發射井的舉動，強調這與北京政府過去一貫的核武發展策略完全不同，對其來說是「前所未有的核建設」。

對此，美國空軍部長肯達爾（Frank Kendall）表示，中國大陸過去僅擁有小規模核武庫存，目的顯然是用於在遭遇核武攻擊後發動「第二擊」反擊，確保最低程度的核子嚇阻能力；但大量擴建ICBM發射井，代表北京政府可能有意發展對美國進行先制核子打擊的「第一擊」能力。

不過美國科學家聯盟也指出，距離這些飛彈發射井全面運作還需多年時間，北京政府將如何採取下一步仍有待觀察；華府智庫「國防重點」（Defense Priorities）政策主任佛里曼（Benjamin Friedman）認為，這不一定代表中國大陸已從根本上改變核武政策，可能僅是其認為在美國具備第一擊能力下，需要更多的「保險」。

研究核擴散的麻省理工學院政治科學系教授那蘭（Vipin Narang）則指出，中國大陸最終可能會將所有飛彈發射井填滿，但即使此事尚未完成，美國也無法確定當地究竟有多少飛彈發射井具備威脅性，將被迫對該區域投入2倍數量的彈頭，或促使美國重新評估核武政策。