馬斯克2日上午突然於個人推特發文寫下，「HumanKid。煮豆燃豆萁，豆在釜中泣。本是同根生，相煎何太急。」其引用的為三國演義中曹植所寫下之七步詩，原旨在暗喻哥哥曹丕別自相殘殺，但馬斯克突如其來的發文，也引起網友猜測用意。

對此，司法院小編搭上這波《七步詩》熱潮，在推特寫下司法院版本致敬，內容為「HumanKid。爭子告子母，子在庭中泣。本是同林鳥，請你別再吉。」

司法院解釋，其中第一句「爭子告子母」，旨在說家人為了離婚與爭取子女扶養權，孩子常成為爭訟的工具與程序上的證據攻防，而如何處理家內紛爭，是法官費心努力的方向；第二句「子在庭中泣」，描寫的為家事事件法，為了就是制定專法去處理如同耳機線般糾糾纏纏，「剪不斷理還亂」。

另外，內政部推特也寫，「Humankind，脫單本無期，Dog在府中泣，本是同單身，相見來聯誼」，以Dog比喻單身狗，並說明最新單身聯誼資訊。財政部小編也不惶多讓，「Humankind，發票放過期，躲在被中泣，本是幸運兒，剩三天很急」，提醒網友，5、6月的發票領獎期限到本週五（5日）為止。