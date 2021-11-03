全聯併購大潤發後，家樂福「水漲船高」，momo富邦媒、統一集團以及遠東集團董事長徐旭東等，有意競標者已浮出檯面，三大集團搶親，徐旭東不甩統一「家務事」說法，喊出「價高者得」；面對多方人馬搶親，台灣家樂福表示，對各項消息不多做回應。

家樂福表示，會持續努力著重在生意與營運上，推動食物轉型行動與顧客服務，不論統一集團「家務事」之說，或者徐旭東「看誰價錢出得高」等言論，家樂福都不多做回應，不願在這節骨眼上做發言。

momo富邦媒是台灣線上零售龍頭，屢遭指名是家樂福潛在買主，momo公開表態，不排除任何對公司營運業績成長有幫助經營模式，各種可能採取開放心態。

統一集團是台灣家樂福大股東，對法國出售家樂福以「家務事」回應，意味買下更多家樂福持股；不過，徐旭東參加遠東SOGO百貨周年慶造勢活動時表示，大家都對家樂福有興趣，市場機制是價高者得，「我會盡量努力(競標)」；集團積極表態，讓家樂福出售爭奪戰愈演愈烈。